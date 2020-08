Finaledag i Sommer Cup på Capelli Sport Stadion

I pulje 1 sikrede Haslev FC sig førstepladsen og dermed en plads i finalen ved at besejre IF "Frem" Bjæverskov med 4-1. Og i Pulje 2 var der lagt op til et spændende opgør mellem Solrød FC og Herfølge BK, der begge havde vundet deres første kamp. Solrød FC sikrede sig førstepladsen og finalepladsen med en sejr på 4-0.