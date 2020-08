HB Køges kvinder har fået en stærk start på sæsonen. Foto: Anders Ole Olsen

Fin start i en tæt række for HB Køge

Ugeavisen Køge - 28. august 2020 kl. 09:50 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køges kvinder er ankommet til landets bedste række med stil. Efter fire runder er HB Køge det klart mest scorende hold i rækken, og holdet har med syv point sikret sig en plads i topfeltet i det, der tegner til at blive en tæt række i denne sæson.

HB Køge har hentet to sejre på hjemmebane og senest uafgjort i udekampen mod topholdet FC Thy-Thisted Q, mens det enlige nederlag kom i udekampen mod vicemestrene Brøndby.

- Det er altid lidt spændende, når man er oprykker i en ny række, men jeg synes, at spillerne hurtigt har vænnet sig til tempoet. Det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik et point i Brøndby, for vi havde kampens største chance og skulle nok også have haft et straffespark, siger træner Peer Lisdorf, der allerede her ganske tidligt i sæsonen ser tegningen til en styrkemæssigt tættere række, hvor en række hold kan spille med i toppen.

- Det ligner en mere mere jævnbyrdig række, end vi er vant til. Alle er godt med - kun AaB har lidt svært ved at komme i gang. Det betyder blandt andet også, at spillerne bliver bedre matchet og udvikler sig bedre, siger HB Køge-træneren.

HB Køge har hen over sommeren fået tilgang af en række nye spillere - senest den 25-årige midtbanespiller Kelly Fitzgerald, der har underskrevet en kontrakt for en enkelt sæson med HB Køge - og det har været med til at løfte truppen yderligere i forhold til det mandskab, der strøg igennem kvalifikationsrækken i juni.

- Kelly er en midtbanespiller med store kvaliteter: Hun kan bidrage offensivt, defensivt og kommer med en stor ro i spillet. Vi har snakket med hende et stykke tid, hvilket har givet os en tro på, at hun vil passe godt ind på holdet. Samtidig har hun erfaringer fra norsk fodbold, så hun kender til kulturen i Skandinavien og har haft et stort ønske om at komme til Danmark, siger sportschef Jonas Nielsen til hbkøge.dk om den seneste tilgang.

Træner Peer Lisdorf forventer, at truppen er komplet nu, og dermed kan han fokusere 100 procent på at fortsætte processen med at sammenspille holdet. Næste opgave er en udekamp mod FC Nordsjælland lørdag 29. august klokken 14. FC Nordsjælland har lige som HB Køge fået en fin start på sæsonen, og samtidig er det et af de hold, HB Køge har et godt kendskab til på forhånd gennem flere træningskampe i år. HB Køge overraskede FC Nordsjælland med en 4-1 sejr i foråret lige før coronanedlukningen, og siden spillede man 1-1 mod nordsjællænderne i en træningskamp i sommer.

- Jeg tror, det bliver en meget lige og jævnbyrdig kamp i Farum, siger Peer Lisdorf, som i øvrigt også ser frem til at kunne invitere hjemmepublikummet i Køge til topfodbold weekenden efter, når de danske mestre fra Fortuna Hjørring kommer på besøg.

HB Køge har oplevet en helt fantastisk opbakning med ikke under 300 tilskuere til kampene på hjemmebane indtil videre. Kampen mod Fortuna Hjørring spilles lørdag 5. september.