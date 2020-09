Send til din ven. X Artiklen: Fælles indsats: Hele Køge samler affald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fælles indsats: Hele Køge samler affald

Ugeavisen Køge - 09. september 2020

Hvert år samler mere end 100.000 frivillige borgere affald i naturen og giver en hånd til lokalsamfundet. Du kan også være med til at give din lokale natur en hånd, opfordrer Birgit Mindegaard, der er formand i DN Køge.

Du kender det sikkert. Et cigaretskod mellem tæerne på stranden eller synet af en øldåse på stien, hvor du går. Det er bare irriterende. Det mener langt de fleste danskere i hvert fald. Affald i naturen er til gene for mennesker. Det er til gene for dyrene, og så er det også et problem for miljøet.

Derfor samler hele Danmark affald ind lørdag den 19. september.

- Vi sætter stor pris på, at vores lokale natur er ren og pæn, så vi kan få nogle gode naturoplevelser. Derfor samler vi affald ind. Men det handler også om at sende et signal til andre om, at det ikke er i orden at smide affald i naturen, siger Birgit Mindegaard og fortsætter:

- På affaldsindsamlingen sidste år talte vi cigaretskod. I år tæller vi plastik. Alt, der er lavet af plastik eller indeholder plastik, må tælles med. Plast hører ikke hjemme i naturen. Altså i år tælles der antal stykker plastik, antal kilo affald, antal dåser med pant og antal dåser uden pant, vi håber I er med på den.

God læring for børn

Der er også god læring for både store og mindre børn i at samle affald op efter andre. Det skaber gode ambassadører, der ved, hvordan man opfører sig i naturen, fortæller Birgit Mindegaard:

- Det er drønirriterende, og det føles uretfærdigt at samle op efter andre. Derfor er af-faldsindsamlingen en vigtig læring til børn. De får selv en god adfærd helt fra barnsben, der smitter af på andre. Dernæst er det sjovt og nærmest som at gå på skattejagt : Hvem finder først det næste stykke affald? Og hvem finder det mærkeligste stykke affald?

Det sociale i højsædet

Igen i år har flere af kommunens indsamlinger sat fællesskabet i højsædet. Dejligt at vi kan kombinere arbejdet for naturen med hyggeligt samvær med naboer og drikke en kop kaffe sammen, siger Birgit Mindegaard. Heldigvis er interessen stor i år, hvor der på nuværende tidspunkt er oprettet 11 lokale indsamlinger spredt over det meste af kommunen.

Tilmelding er ikke nødvendig, og alle kan være med. Medbring gerne handsker. DN uddeler affaldssække til alle, og det er muligt at få håndsnappere/gribetænger af DN-Køge.

Du kan tjekke, hvor der er en indsamling tæt på dig henholdsvis på affaldsindsamlingen.dk ( klik på Find indsamling og søg på Køge ) og på www.koege.dn.dk, eller www.facebook.com/Danmarks-Naturfredningsforening-Køge.

ETK-Køge forestår afhentningen af det indsamlede affald mandag 21. september.