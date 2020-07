Få en gang jazz på kajen

- Det er altid en stor fornøjelse for os at være sammen med de skønne mennesker, der nyder den glade, humørsmittende Dixielandjazz. Vores varemærke er: "Vi ønsker med humør og smittende livsglæde, at formidle den gode gamle "træskojazz" til vores publikum. Det er vigtigt for os, at vores optræden fremkalder glæde og smil, - og det hænder også, at man får sig et godt grin! Alt dette samtidig med, at vi leverer flot New Orleans og Dixielandjazz indpakket i lækre arrangementer og krydret med en af de flotteste sangstemmer, man kan drømme om, når vores sangerinde Lisa M. Bentzen lægger stemme til spændende jazzsange, udtaler bandet og tilføjer ydmygt: