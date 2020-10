Se billedserie En gruppe smedeelever på FGU-uddannelsen præsenterer deres bud på et insekthotel. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

FGU-undervisning rykker ud i værkstederne

Ugeavisen Køge - 15. oktober 2020 kl. 06:24 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

FN's verdensmål om sundhed og trivsel er det centrale omdrejningspunkt for de 130 elever på FGU-skolen på Klemmenstrupgård i disse uger. Gennem fem temauger fra uge 39 til 43 arbejder eleverne sammen på tværs af fag og linjer med forskellige projekter under det fælles tema, og det er der både kommet spændende projekter og faglig læring ud af.

For eksempel har eleverne på skolens smedelinje og tømrerlinje arbejdet med produktioner til et aktivt friluftsliv, og i sidste uge holdt man rejsegilde for det rummelige shelter, som tømrereleverne er ved at opføre, og som på det grønne område bag skolen har fået selskab et af smedenes nykonstruerede insekthoteller.

Begge konstruktioner er i øvrigt udset til at få et længere liv end temaugernes forløb. Shelteret med plads til otte-ti personer bliver stående til anvendelse på skolen, og hensigten er også, at interesserede fremover vil kunne bestille både et shelter og et insekthotel på skolen.

- Det bliver ikke masseproduktion. Vi vil meget gerne have, at folk sætter deres eget præg på det, så vi både får en unik proces og et unik produkt - og mest mulig læring for eleverne, forklarer faglærer på tømrerlinjen Thomas Engell Pedersen.

Læringen er naturligvis central i processen, og både dansk og matematik er blevet inddraget i arbejdet i form af eksempelvis udregning af konstruktionernes proportioner og afrapportering om processen. Og den praktiske tilgang til udervisningen har mange elever sat pris på.

- Nogle vil gerne sidde ved borde og lave lektier - for mig giver tingene meget mere mening, når vi arbejder med tingene i værkstedet, fortæller Mike fra smedelinjen, og Lucas fra tømrerlinjen er enig:

- Man lærer og husker bedre tingene, når vi er ude og arbejde med tingene i stedet for at sidde og falde hen i et klasseværelse, siger han.

FGU skal være et springbræt

Smedeværkstedet er fyldt med forskellige modeller for insekthoteller, som værkstedets grupper har arbejdet med i emneugerne, og smedene fremviser også eksempler på de metalfugle i forskellige skaleringer, som man typisk kan købe ved skolens traditionsrige åbent hus-arrangementer. Åbent hus er aktuelt sat på pause på grund af coronasituationen, men man har til hensigt at genoptage den gode tradition lige så snart, det bliver muligt.

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård blev omdannet til FGU - Forberedende Grunduddannelse - sidste sommer. FGU Midt- og Østsjælland dækker fem kommuner, Køge, Stevns, Faxe, Ringsted og Sorø, og har udover Køge også afdelinger i Faxe og Ringsted. Hensigten er, at uddannelsen skal være et springbræt, der kan give det sidste skub på vejen til uddannelse eller beskæftigelse. For eksempel ser man ifølge afdelingschef i Køge Anders Bentsen-Bøhm eksempelvis mange fra tømrer eller smedelinjen gå håndværkervejen efterfølgende.

Målgruppen er unge fra 15 til 24 år, og interesserede kan henvende sig til UngeCentrum i Ølbycentret.