FGU-elever hjælper Køge Handel med at udsmykke byen

Anders Jørgensen forklarer, at der i alt er 14 elever i smedeværkstedet, og seks af dem har været fast på opgaven, mens resten har hjulpet til undervejs. Nu har de leveret de første færdige produkteter, mens der stadig arbejdes på at udforme de sidste. w- Det er i alt 10 jernskeletter til blomsterdekorationer, som vores elever har bukket, skåret, valset og svejset. Et af de projekter, som vi stadig er i gang med, er en 2,2-2,3 meter høj, dansende dame. Den er lidt af en udfordring, men det skal nok lykkes, siger Anders Jørgensen med et smil om en af de mere komplekse konstruktioner, som skal danne rammen om en af de smukke rosendekorationer.