Bjarne Glassow Hansen (tv.) og Per Enemark (th.) ser frem til at tilbyde kunderne et seriøst alternativ på markedet for erhvervsejendomme i Køge og resten af Sjælland. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Erfaren mægler står bag etablering af ny erhvervsafdeling i Min Bolighandel Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erfaren mægler står bag etablering af ny erhvervsafdeling i Min Bolighandel Køge

Ugeavisen Køge - 21. oktober 2020 kl. 10:29 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Ejendomsmægleren Min Bolighandel Køge ved ejendomsmægler Per Enemark har udvidet forretningen med en ny erhvervsafdeling - Min Bolighandel Erhverv - og det bliver med den erfarne ejendomsmægler Bjarne Glassow Hansen i spidsen.

Bjarne Glassow Hansen har været ejendomsmægler gennem 46 år - heraf mere end 20 år i Køge. De seneste 10 år har han arbejdet med Erhvervsmægleren, som han selv startede op i sin tid, og hvis navn antyder, at hans erfaring er meget erhvervsrettet.

- Jeg har mange kunder, som jeg har løst opgaver for før, og som vender tilbage. Nu har jeg fået et drømmejob her hos Min Bolighandel Køge, hvor jeg har fået frie hænder til at starte en erhvervsafdeling op, og det glæder jeg mig meget til, fortæller Bjarne Glassow Hansen, der tog plads hos Min Bolighandel i Brogade 1. oktober og fortæller, at de første kunder allerede har meldt sig på banen.

Min Bolighandel er en landsdækkende kæde i vækst. I dag har kæden 20 afdelinger rundt omkring i landet, og nu er sigtet altså rettet mod at få et stærkere fodfæste på markedet for erhvervsejendomme - både i Køge og på længere sigt også i resten af landet.

- Min Bolighandel vil gerne ind på markedet for erhvervsejendomme, og vil gerne være et seriøst alternativ til en af markedets store aktører, siger Per Enemark, der er indehaver af Min Bolighandel Køge.

Opgaven lyder altså på at etablere et nyt erhvervskoncept med base i Køge, men som allerede fra dag 1 også skal kunne operere på hele Sjælland.

- Mit arbejdsområde har i mange år været hele Sjælland - og det bliver det ved med at være, fastslår Bjarne Glassow Hansen.