En vaskeægte "cold case" i Køge

Hvad skete der dengang, Vikingeborgen Borgring brændte? Det spørgsmål kan du blive meget klogere på, når Køge Museum i samarbejde med Vikingeborgen Borgring inviterer til foredraget "The Coldest Case Ever" torsdag den 27. august.

Allerede fra de første udgravninger af Borgring opdagede arkæologerne, at store dele af borgen var brændt. Spørgsmålet der med det samme trængte sig på, var om branden skyldtes et krigerisk overfald, eller om det blot var et uheld. For at løse gåden indgik Museum Sydøstdanmark et samarbejde med Nationalt Kriminalteknisk Center - og sammen gik man til den oldgamle brand, som var det en moderne forbrydelse, der skulle opklares i dag.