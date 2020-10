Se billedserie Torben Nøhr kigger tilbage på Køge Kommunes udvikling gennem 30 år i forbindelse med afslutningen på hans anden periode som teknisk direktør i Køge Kommune.

En sikker hånd på Køges udvikling

Ugeavisen Køge - 08. oktober 2020 kl. 11:17 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

"Fra historisk industri- og havneby til moderne by i hovedstadsområdet".

Sådan lyder opsummeringen af de seneste 30 års fysiske transformation af Køge i bogen 'Køges byudvikling 1990-2020', som Køge Kommune udgav for et års tid siden, og som gennem en række indlæg opsummerer en periode, hvor Køges udvikling har accelereret i hidtil uset grad.

Udvidelsen af byen ud mod vandet, udvidelsen af havnens område på et nyopfyldt areal og udviklingen af Skandinavisk Transportcenter som et af de største erhvervsområder på Sjælland er blot nogle af eksemplerne på de projekter, der har gjort de seneste 30 år til en yderst interessant periode i Køges historie.

Centralt i den udvikling har Torben Nøhr siddet i sin egenskab af direktør for Køge Kommunes teknik- og miljøforvaltning i to omgange; første gang i 90'erne da han som 37-årig blev ansat i 1991, og efter ansættelser i Frederiksberg og Vordingborg kommuner i en årrække vendte han i 2010 tilbage til en større Køge Kommune, der i mellemtiden var blevet slået sammen med Skovbo Kommune, og hvor først Uwe Jacobs og siden Jes Møller var teknisk direktør i de mellemliggende år.

Nu stopper han for i stedet at blive strategikonsulent for kommunen, og i den forbindelse gør han nu status over de mange projekter, som har ændret Køge markant gennem hans tid i kommunen.

- Det har været et af de mest spændende job inden for mit område i hele landet. Jeg tror kun, det er København, der kan overgå den udvikling, som Køge har gennemgået. Det kan være svært at give slip på det, men jeg forlader jobbet med glæde og stolthed over den udvikling, vi har set i Køge, siger Torben Nøhr.

Geografi er afgørende

Den afgående tekniske direktør fremhæver den klassiske forklaring om Køges geografiske placering som en afgørende faktor i de seneste mange års udvikling. Det har været afgørende i beslutningslaget hos både virksomheder og myndigheder.

- Det skyldes helt klart beliggenheden i forhold til motorvejsnettet og havnen, lige som vi har et helt unikt system af togforbindelser. Det har gjort udslaget, når eksempelvis regionen skulle placere det nye universitetshospital, siger Torben Nøhr, som dog også fremhæver en anden væsentlig faktor bag succesen:

- Køge har alle årene været kendetegnet ved, at byrådet har været stort set enige om tingene, når det handlede om kommunens udvikling, og så har de skiftende byråd i øvrigt altid gået meget op i planlægning. Det skaber kontinuitet og giver en sikker retning for udviklingen gennem årtierne, siger han.

Linjerne for Køges udvikling gennem de seneste 30 år blev i høj grad lagt tilbage i 90'erne, da der blev tænkt både visionært og langsigtet i byråd og forvaltning. Opgaven i 90'erne var blandt andet genopretning af den eksisterende by med nedslidte huse og kedelig asfalt belægning i bymidten. Køge Kommune tog initiativ til en kraftig byfornyelse dengang med blandt andet ny belægning i gaderne, facaderenovering, beplantning på Torvet og en restriktiv skiltningspolitik. 90'ernes store ombygning af middelalderbyen blev man i øvrigt belønnet med Byplanprisen for tilbage i 1997, som man kan se på den plakette, der sidder på Torvet i dag.

- I 90'erne lavede vi også linjerne for, hvad der skulle ske videre frem - blandt andet i form af udviklingen af STC. Vi lavede den første aftale med Netto, lige før jeg rejste i sin tid, fortæller Torben Nøhr om den tomme mark på Nordhøj, som siden årtusindeskiftet er blevet forvandlet til et større transport- og logistikcenter, end de fleste havde turdet drømme om dengang.

Stolt af stationen

Udviklingen af STC er et af flere rigtig gode billeder på, at tingene er gået Køges vej de seneste mange år, og det samme gælder den smukke Køge Nord Station, der kun fik sin nuværende form takket være en ihærdig lokal indsats.

- En af de ting, jeg er stolt af, er, at det lykkedes for os at argumentere over for transportminister og BaneDanmark for, at der var brug for andet og mere end en simpel gangbro over motorvejen ved Køge Nord Station. Det krævede hårdt arbejde fra både politikere og forvaltning, siger Torben Nøhr, der ikke er i tvivl om, at det var indsatsen værd, når man i dag ser det prisbelønnede resultat, som nu strækker sig over motorvejen i den nordlige del af kommunen som en port til Køge.

I samme område har man jo i øvrigt nu taget de første store skridt til de kommende års store udvikling med blandt andet 1600 nye boliger og et nyt hotel, så selv om man nærmer sig målet med flere store projekter, så er der ikke udsigt til lavere aktivitetsniveau lige foreløbig i Køge Kommune.

- I 90'erne tog vi også fat på Søndre Havn-området og begyndte planlægningen af den omdannelse fra industrihavn til byområde, som nu tager form. Idéen til opfyldningen af havnen for at give plads til en udvidelse opstod også i slutningen af 90'erne. Hvis man ikke havde opgraderet den, så var den formentlig lukket nu, lige som det ser ud til at ske for andre havne, siger Torben Nøhr.

Havde han adgang til en tidsmaskine, ville Køge Marina formentlig være en af de ting, han ville ændre ved Køge.

- I dag kan man ærgre sig over, at marinaen ligger, hvor den ligger, for det er ærgerligt, at den ikke er tættere på byen. Det samme gælder i øvrigt Campus Køge, som ligger på den forkerte side af motorvejen, men vi havde ikke andre muligheder. Man er hele tiden nødt til at bygge videre i respekt for den by, vi har, siger Torben Nøhr.

Elefantbure på Torvet

Nu er de store projekter ved at være i mål. Køge Nord Station er taget i brug, STC er ved at være fuldt udbygget og hele Køge Kyst-projektet er i den afsluttende fase efter årelang planlægning. Udviklingen har ikke altid været problemfri, og den har også vakt heftig debat - for eksempel har de voldsomme forandringer omkring Skandinavisk Transport Center og Køge Kyst-området givet anledning til kritiske røster.

- Der vil altid være mange meninger om store ændringer i et område, og vi har altid lagt stor vægt på inddragelse, og det forsøger vi stadig. For eksempel er der delte meninger om den nye biograf og Rådhusstrædet. Idéen var, at det skulle passe til den eksisterende by. Strædet blev etableret, fordi vi gerne ville koncentrere tingene. Der var også folk, der gerne ville bygge et center uden for byen i stedet for, men de fik et nej af samme grund. Biografen er der reelt ikke plads til, hvor den ligger, men til gengæld skaber den liv og tæthed i byen, og så må vi leve med den klods, som den er, siger Torben Nøhr.

Også ændringerne på Torvet har givet anledning til en del debat gennem tiden. For eksempel da en stor del af parkeringspladserne blev fjernet i 90'erne, og de nye pavilloner blev opstillet. Pavillonerne blev i begyndelsen blandt andet omtalt som elefantbure, men med tiden har folk vænnet sig til, at de er en fast del af Torvet lige som den nye beplantning.

- Torvet er Køges DNA, og man kan ikke gøre noget på Køge Torv, uden at alle har en mening om det. For nylig har vi for eksempel etableret ny belysning på Torvet og været meget omhyggelige med at vælge den helt rigtige løsning, siger Torben Nøhr.

Han er i dag blevet 66 år og har været teknik- og miljødirektør i Køge Kommune i samlet knap 20 år. Han boede selv i Køge gennem 15 år og har i dag både børn og børnebørn, der bor i byen, som han altså gennem årene har været med til at sætte sit præg på.

Han var også blandt initiativtagerne til bogen 'Køges byudvikling 1990-2020', der altså udkom for et års tid siden. Den ligger i øvrigt netop nu til fri uddeling hos VisitKøge og i kommunens borgerservice til dem, der har lyst til at læse endnu mere om Køge Kommunes udvikling gennem de seneste 30 år.