Katrine Louise Jørgensen laver onsdag et event i Stuens Havecenter med fokus på brudebuketter.

Send til din ven. X Artiklen: Elev laver event med brudebuketter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elev laver event med brudebuketter

Ugeavisen Køge - 19. juni 2020 kl. 13:53 Af Henrik Førby jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 26-årige Katrine Louise Jørgensens elevtid hos Stuens Havecenter nærmer sig afslutningen.

Onsdag og torsdag i næste uge laver hun derfor et event som en del af sin sidste eksamen i uddannelsen som blomsterdekoratør. Det bliver et event med fokus på brudebuketter.

- Jeg sætter blomsterbuketter op og viser en udstilling med forskellige udtryk og teknikker. Det kan måske nok være en trend med det lidt vilde udtryk med tørrede blomster. Jeg har prøvet at lave lidt af det vilde uden at bruge tørrede blomster og hvis folk foretrækker en mere klassisk buket, skal de selvfølgelig have det, siger eleven.

Valget af bryllupsblomster skyldes især et ønske om at lave noget lidt usædvanligt, der giver mulighed for at afprøve forskellige teknikker.

- Jeg tror ikke alle ved, at vi faktisk laver brudebuketter og folk er meget velkomne til at komme forbi på onsdag og få en snak om, hvilket udtryk, de bedst kan lide. En del af mit event går ud på at finde ud af, hvad folk er til, forklarer eleven.

Eventet falder iøvrigt sammen med, at der på onsdag er præcis et halvt år til juleaften. Onsdag og torsdag er der derfor halv pris på krukker, stue- og haveplanter samt brugskunst hos Stuens Havecenter. Adressen er Ringstedvej 91.