Efterårsbanko afløses af Happyween-lotteri i år

20. oktober 2020

"BANKO!" hører man en glad køgenser råbe, hvorefter en af de 12 frivillige i hast løber ned og tjekker pladen igennem, mens resten af salen holder vejret. Sådan plejer det at forløbe over 40 gange i løbet af bankoaftenen, som Køge Handel hvert år holder i foråret og efteråret. Men som så mange andre store begivenheder i år, er de to årlige bankospil også blevet til aflysninger grundet corona.

- I foråret aflyste vi vores forårsbanko dagen før Mette Frederiksen lukkede landet ned. Det var med is i maven at skulle aflyse et udsolgt banko og samtidig vinke farvel til de cirka 80-90.000 kr. som går til byens julebelysning, fortæller Katja Jensen, aktivitetschef i Køge Handel.

- Håbet har hele tiden været at vi kunne holde et sommerbanko og fastholde vores efterårsbanko, men i takt med at forsamlingsforbuddet ikke blev udvidet, kunne vi godt se hvor det bar hen af, siger hun.

Derfor har foreningen nu valgt at lave en anden form for lotteri, som kan erstatte bankospillet, indtil det igen vil være muligt at kunne forsamles igen.

- Happyween-lotteri består af lodder som man kender fra amerikansk lotteri eller tombola. Vi sælger 8 stk. lodder i en pose for 20 kroner. Lodderne vil man kunne købe i hele uge 44, når byen er lyst op til Happyween. Præmierne er som altid sponsoreret af byens butikker og erhverv, og de er ligesom ved bankospillet super flotte, fortæller Katja Jensen.

300 præmier

Over 300 glade vindere vil kunne afhente deres præmier hos VisitKøge, som er udleveringssted for Køge Handels Happyween-lotteri. Præmierne spænder bredt, og der vil være rig mulighed for at vinde lækre ting til at forkæle sig selv eller andre med.

- I foråret stod vi pludselig med en masse præmier som butikkerne havde sponsoreret, og det er dem, man kan vinde - plus yderligere præmier som endnu flere har støttet op med. Det er bare så dejligt at overvære, at alle bakker op, og butikkerne står sammen om et større formål, siger aktivitetschefen.

- Nu skal vi bare have nogle glade borgere, som har lyst til at købe masser af lodder. På den måde støtter man op om både julebelysningen i byen, men også den nyindkøbte belysning som vil lyse byen op i oktober og november og igen i det nye år. mens mørket står på i vinterperioden, siger Katja Jensen.

Præmierne varierer i værdi fra omkring 75 kroner til 2500 kroner. De større gevinster omfatter blandt andet solbriller fra Synoptik og Louis Nielsen til værdier på henholdsvis 1798 kroner og 795 kroner, lækkert modetøj fra Mono og Marie-Lou til 1300 kroner og 900 kroner, et Seiko dameur fra Leif Jørgensen Guld Ure og Sølv til 1795 kroner og mange andre præmier.

- Vi har alt fra gavekort til middage, biografture, vin og spiritus, chokolade, tøj, tasker, puslespil, keyboard, smykker, isenkram, interiør til hjemmet, duge og tekstiler og meget meget mere, fortæller Køge Handel.