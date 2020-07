Se billedserie Konditor Cecilie Harritz præsenterer kendte lækkerier. Foto: Henrik Førby jensen

Send til din ven. X Artiklen: Efter hårdt skifte: Madam Eclair tilbage på sporet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter hårdt skifte: Madam Eclair tilbage på sporet

Ugeavisen Køge - 09. juli 2020 kl. 14:42 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Timingen kunne næsten ikke have været værre: Coronakrisen ramte Danmark og verden med et brag nogle få uger eftrer, at de nye forpagtere havde overtaget driften af Madam Eclair i Vestergade.

- Jeg var så uheldig, at jeg måtte opsige ti af vores 14 piger, men nu er kunderne heldigvis tilbage, fortæller Lotte Frederiksen, der er butiksbestyrer i den populære bagerforretning.

Som alle andre måtte forretningen lukke i en periode, men tiden blev brugt fornuftigt:

I dag er kunderne tilbage i en butik, hvor der - iøvrigt i god overensstammelse med myndighedernes opfordring til at holde afstand - er mere plads og mere direkte adgang til lækkerierne i disken.

- Vi synes selv, det er blevet rigtig godt, siger Lotte Frederiksen.

Hun bor i Stevns Kommune og tidligere arbejdet i restaurantionsbranchen. Hun varsler ingen store ændringer i varesortimentet hos Madam Eclair. Tværtimod. Kunderne skal have de tilbud, som de både kender og elsker.

- Vores bager og konditor har været her i mange år og bliver her. Vi fortsætter det spor, som folk kender. Men vi prøver selvfølgelig også at udvikle nye nye kager og brød. For eksempel til Mors Dag, Fars Dag og Dronningens fødselsdag, fortæller hun.

Forretningen er nu igen oppe på normal kapacitet og åbningstid. ja faktisk er der nu også åbent om mandagen.

- Når vi har torvedag har vi særlige tilbud på en kop kaffe og et stykke bag eller wienerbrød. Desuden kører vi en del konkurrencer på Facebook. Og folk kommer igen og igen for at få sig en kop kaffe og et rundstykke eller en bolle. Faktisk har vi stamkunder, der kommer flere gange om dagen, siger hun med et smil.