Dramatisk søster-trio på Tapperiet

Velvet Volume har siden udgivelsen af deres debutalbum "Look Look Look" i 2017, haft fokus på deres udenlandske karriere, og de tre søstre vakte en del opmærksomhed med deres to første singler i 2015, hvor de stadig var teenagere. Samme år spillede de både til Kronprinsparrets Priser og Gaffa-Prisen. Året efter var de på forsiden af Gaffa. Herefter har bandet spillet et hav af danske festivaler blandt andet P6 Beat Rocker Koncerthuset, Northside, Tinderbox, Smukfest, Musik i Lejet, SPOT festival, Alive, og også udsolgte shows i Pumpehuset og Vega i København.