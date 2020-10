Succesen med dragedag på Søndre Strand er kommet for at blive.

Dragedag i høj sol

- Succesen er kommet for at blive, så der kommer også en tredje gang til næste år, fortæller arrangørerne.

Kulturgruppens næste arrangement skulle have været et idéforumsmøde den 28. oktober i Den Gule Hal. Det er aflyst pga COVID19.Til gengæld bliver der et digitalt idéforum, hvor man kan komme med gode idéer til arrangementer til kulturgruppen ved at skrive til: kultur@soendrehavn.dk