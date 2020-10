Din Tøjmand udskyder lodtrækning

Tøjforretningen Din Tøjmand i Køge har gennem den seneste måned markeret sit 10 års jubilæum med en større konkurrence for alle kunder, som kan deltage i lodtrækningen om et hav af præmier.

Lodtrækningen skulle have fundet sted lørdag 10. oktober, men den blev udsat på grund af coronareglerne.

- Vi har i samråd med politiet valgt at rykke vores populære præmieudtrækning på grund af forsamlingsforbuddet på 50 personer. De andre år har vi været mere end 250 personer samlet, så kan vi desværre ikke holde det på normal vis i år, forklarer indehaver Dennis Nielsen fra Din Tøjmand.

Han har i stedet valgt at rykke lodtrækningen til lørdag 31. oktober klokken 14.30. Her bliver der sat stole op uden for butikken i Torvebyen, så man kan gennemføre lodtrækningen med skyldig hensyntagen til coronareglerne.