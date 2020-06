Det grønne bilhus på Falkevej

Se billedserie Solcellerne på taget dækker omkring 25 procent af det samlede energiforbrug hos PMABILER i Køge.

Ugeavisen Køge - 10. juni 2020 kl. 15:23 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stribe solceller på taget af Nissanforhandleren PMABILER's bilhus på Falkevej er et af de synlige beviser for de seneste år fokus på grønne og klimavenlige løsninger hos bilforhandleren.

På sin laptop kan salgschef Johan Michaelsen følge udbyttet af solcellerne dag for dag, og de bidrager nu til omkring 25 procent af det samlede energiforbrug i bilhuset.

Etableringen af det nye bilhus hos PMABILER tilbage i 2018 satte for alvor gang i Nissanforhandlerens grønne fokus. Udover solcellerne valgte man for eksempel at bruge 250.000 kroner ekstra på bilhusets vaskehal for at få et bioanlæg til genanvendelse af vand med.

- Mange vaskehaller bruger 70-80 liter til en vask; vi bruger under halvdelen, fortæller Johan Michaelsen, der forklarer, at det ikke mindst er udviklingen inden for elbiler, der har inspireret til PMABILER's grønne fokus:

- Da vi begyndte at fokusere på dette, så begyndte vi for eksempel også at sortere affald bedre, og vi køber primært økologiske og Svanemærkede produkter. Vi kigger hele tiden mod grønne alternativer, når vi træffer beslutninger og sætter noget nyt i gang.

Aktuelt kører det den rigtige vej for elbiler trods de skiftende meldinger fra politisk hold gennem en årrække. Nu er der positive vinde fra både Christiansborg og EU, og det skubber udviklingen den rigtige vej for elbiler, hvilket giver et stigende salg.

- Det er en mulighed, der fylder meget for mange kunder. Vi har flere og flere købere, der fortæller, at de længe har overvejet elbil. Vores mindste batteri har en rækkevidde på 270 kilometer, mens et større batteri giver 385 kilometer, fortæller Johan Michaelsen.

Udbygningen af netværket af ladestandere har også hjulpet udviklingen på vej. PMABILER har naturligvis også opsat to V2G-ladere til elbiler, der er offentligt tilgængelige på virksomhedens adresse på Falkevej.

Lige nu er Leaf den mest populære elbil hos Nissan, og der er en række nye muligheder på vej allerede næste år, fortæller Johan Michaelsen.