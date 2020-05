Danmarks ældste bagermester med nyt konditori i Køge

- Pension er jo noget, gamle mennesker beskæftiger sig med. Jeg er Danmarks ældste aktive bagermester og jeg tror ikke, det er sket tidligere i danmarkshistorien, at nogen 75-årige har åbnet et nyt konditori, siger han.

Tidligt op Parret valgte ved årsskiftet at opsige forpagtningen af Madam Eclair, men er langt fra klar til at smide benene op for at nyde deres otium.

På fridage tillader de to sig at sove til klokken fem - at sove op ad formiddagen hører en fjern fortid til. At arbejde om natten har årtier været en helt naturlig del af deres hverdag og at sove længe er ganske enkelt utænkeligt.