DN Køge: Nu er det naturens tur

Se billedserie Formanden for byrådets klima- og planudvalg, Niels Rolskov, glæder sig over, at der lader til at være vilje i byrådet til skærpet fokus på pleje af den lokale natur i de kommende år.

Ugeavisen Køge - 08. september 2020 kl. 18:26 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Opråb til Køges politikere. Naturen i Køge Kommune trænger stærkt til en håndsrækning."

Sådan indleder formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Køge, Birgit Mindegaard, sit åbne brev til byrådet, hvori hun opfordrer til handling på et område, som hun betegner som forsømt gennem de seneste mange år. Køge Kommunes naturstrategi ligger offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside, men ifølge Birgit Mindegaard er det desværre blevet ved de gode intentioner i strategien.

- Den udgør et fornemt og gennemarbejdet udgangspunkt for en god og meget relevant indsats for vor natur, men det er kun småting, der er gennemført, og meget er der end ikke taget hul på, siger Birgit Mindegaard, der altså nu opfordrer politikerne til at skænke naturen en tanke eller to, når de i løbet af de kommende uger skal fastlægge budgettet for Køge Kommune i 2021 og de efterfølgende år.

- Naturen har været et underprioriteret område i Køge Kommune i mange år. Problemet op opstod i forbindelse med overgangen af ansvaret fra amt til kommune, for der er slet ikke tid og økonomi til området i dag, som der var tidligere. Folkene på kommunen gør deres bedste, men de mangler flere hænder på området. Nu må det være tid til at investere, for der er virkelig mange, der gerne vil kunne have glæde af den lokale natur. Der er brug for økonomi og flere folk til at sørge for pleje og vedligehold af den fantastiske natur, vi har i Køge Kommune, siger hun.

Fredet mose gror til

Naturfredningsforeningens formand fremhæver blandt andet det smukke område ved og omkring Valore Mose som et af de steder, der er blevet negligeret de seneste år.

- Valore Mose har været fredet i mange år, og der er udarbejdet en plejeplan for området. Den er bare aldrig blevet effektueret, og derfor er det hele groet til. Der er altså masser af gode intentioner i kommunens naturstrategi, men det nytter ikke noget, hvis de ikke føres ud i livet, og der har ganske enkelt ikke været ressourcer til at gøre det, siger hun.

Birgit Mindegaard fremhæver også en række områder ved åsen, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, men som ligeledes er groet til.

- Ved Ølsemagle Revle har man forsøgt at gøre lidt ved det, men det er utilstrækkeligt i forhold til behovet, og det planlagte stisystem fra Ejby Mose til Køge Ås-stien er en anden konkret plan, der kunne føres ud i livet, siger hun.

Formanden fremhæver også Søndre Strand som et andet paragraf 3-beskyttet område, der ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed. Her har den ringplettede gøgeurt tidligere været meget udbredt, men ifølge Birgit Mindegaard er den i dag tæt på at forsvinde fra området - formentlig som konsekvens af det omfattende byggeri og udviklingsarbejde, der er gennemført de seneste år.

- På Søndre Strand kunne man for bare 10 år siden finde omkring 5000 eksemplarer af ringplettet gøgeurt. I dag er der måske mellem 30 og 80 tilbage, og hvis der ikke sker noget meget hurtigt, så er de formentlig en saga blot inden længe. Det er Køge Kommunes ansvarsart, og kommunen skal altså sikre, at der er levevilkår til, at den kan trives, siger Birgit Mindegaard.