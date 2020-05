- Det er vores store, store håb, at uge 36 bliver forløsningen og uforglemmelig for det store antal gæster, der hvert år deltager i Køge Festuge, siger direkør for spar Nord Køge Bugt, Jesper Køster.

Crowfunding til Danmarks største gratis festival

Ugeavisen Køge - 15. maj 2020 kl. 09:29 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal det i år lykkes at gennemføre at gennemmføre Danmarks største gratis festival i uge 36, er det ndøvendigt at skaffe midler til det og nu starter Spar Nord Fonden en crowfunding til Køge Festuge med en donation på 37.500 kroner. Nu gælder det de lige så vigtige bidrag fra lokalsamfundet, påpeger fonden i en pressemeddelelse.

Spar Nord Fonden yder kontant støtte og stiller en velfungerende "digital raslebøsse" til rådighed med det formål - sammen med borgere i hele Køge Bugt - at sikre finansiering af fest, musik, et ikke ubetydeligt hovednavn og ikke mindst dække et efterhånden udtalt og stort behov for samvær, glæde og vellyd i forbindelse med Køge Festuge.

- Døren til massevis af kultur, sport, forsamlinger, fællessang og fadbamser er ikke helt åben i Danmark endnu - og ganske klogt er vi også stadig selv forsigtige med at samles og være tæt på andre - også selvom vi er ude i naturen eller på byens torv, siger Jesper Køster fra Spar Nord Køge, som også er Spar Nord Fondens lokale repræsentant.

Jesper Køster fortsætter:

- Det er vores store, store håb, at uge 36 bliver forløsningen og uforglemmelig for det store antal gæster, der hvert år deltager i Køge Festuge. Mange vil gerne køre langt for at være med - og lokalbefolkningen er både stolte over og flittige bruger af den attraktive og gratis festuge.

Nu efterspørger direktøren for Spar Nord Køge Bugt hjælp fra alle, der rigtig gerne ser Køge Festuge blive afholdt i uge 36 i år. På Crowfunding til Køge Festuge kan man allerede nu yde sit bidrag - som følges op med tak og belønning til bidragyder. Det er nemlig sådan, at Spar Nord Fondens Crowdfunding er reward-baseret - og at man derfor, som bidragyder, får en lille eller en større belønning afhængig af støttebeløbets størrelse.

Skænkes for eksempel 100 kroner, belønnes med en Folkeaktie - yder man 300 kroner, belønnes med både Folkeaktie og Køge Festuge-T-shirt. Og hvis du har den store støttepung fremme med 2500 kroner, vil du få dit eller virksomhedens navn eller reklame på storskærmen under Køge Festuge

Første uge i september - og afholdelse af Køge Festuge synes langt væk lige nu - hvorimod indsamling via Crowdfunding sker fra nu, som i lige nu, og kun 78 dage frem.

- Hjælp os med at kunne skabe en fantastisk festuge", siger bankmanden, der i mange år har budt kunder og netværk på intim-koncert ved banken i forbindelse med festugen. "Jeg tror faktisk, at vi alle - når det lykkes - vil sætte langt, langt større pris på festugen - end før virus og den mærkværdige verden, vi oplever nu. Hvis Roskilde Festival 2021 kan melde alt udsolgt 14 måneder før de åbner for musikken - så kan Køge Festuges fans også stå sammen og vise hvor meget vi støtter op om musikken og alle de frivillige i vores område ved at indsamle 200.000 kropner på 78 dage