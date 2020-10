Køge Handel er klar med en billet til efterårsferien med mange gode oplevelser i Køge.

Corona-venlig efterårsferie i Køge

Ferien er dårligt startet, før Køge Handels efterårsferiebillet allerede kan indløses. Igen i år har Køge Handel i samarbejde med mange af butikkerne i byen, sørget for aktiviteter og godt til maven for både store og små i form af den eftertragtede børnebillet. Billetten kan nemlig allerede indløses fra lørdag i uge 41, og dermed er efterårsferien så småt skudt i gang i Køge.

Sidste år fik billetten en opgradering ved at antallet af aktiviteter blev øget, så børnebilletten både rummede fysiske aktiviteter for børnene, samt hyggelige aktiviteter såsom at besøge mange af butikkerne. Sådan bliver det også i år.

- Som med mange af vores andre aktiviteter her i Køge Handel, har vi skulle re-tænke og revurdere aktiviteternes omfang, så vi overholder myndighedernes anbefalinger. Vi skal hele tiden tænke; hvordan kan vi sikre at vi opretholder den gode stemning i byen til glæde for vores handelsliv, samtidig med at vi ikke skal være med til at sprede smitte" fortæller Katja Jensen, Aktivitetschef i Køge Handel. Med efterårsferiebilletten i år har vi også skulle justere lidt til, men heldigvis kan vi beholde mange af aktiviteterne i den, da den faktisk er ganske corona-venlig. Her er det den enkelte familie som går rundt i byen og hygger sig med de aktiviteter der er på billetten. Ved vores fysiske aktiviteter som f.eks. Go High klatring på Torvet og Power Jumper trampolin på Kulturtorvet, overholder vi alle restriktioner med afspritning og afstand. Da man skal være en vis højde for at kunne prøve, er det heller ikke alle børn der vil kunne deltage i disse aktiviteter. Heldigvis er der masser af andre aktiviteter for de lidt yngre på billetten, som de så kan få glæde af, fortæller aktivitetschef Katja Jensen, Køge Handel.

Og sikkerheden er i orden, da der vil være professionelt personale tilstede og assistere og hjælpe børnene med aktiviteterne.

Udover Go High og Power Jumper, indeholder billetten også biografbillet, pølsehorn, sandwich, softice, chokolade, frugt, gaver, legetøj til børnene og meget mere.

- Sidste år øgede vi antallet af aktiviteter, så billetten fik meget mere sjovt indhold for børnene end man kan finde i diverse shoppingcentre. Hertil øgede vi også antallet af billetter til 300 stk. hvilket vi også gør i år, da de blev så hurtigt udsolgt sidste år. Grundet corona kan vi dog ikke sætte billet-antallet højere, selvom vi sagtens kunne sælge det, da vi har stor efterspørgsel på billetterne, siger Katja Jensen.

Vigtigt at støtte det lokale På billetten kan man også komme gratis ind i Kjøge Miniby, hvor børnene tilmed får en is. Er man til det kreative hjørne er der også en gave at hente hos Luna Hobby på Søndre Viaduktvej, så der er ingen undskyldninger for ikke også at få lidt motion og få set flere områder af Køge i efterårsferien.

Børn og barnlige sjæle kan også komme og prøve en tur i de sjove kaffekopper på Torvet, når Ankers Tivoli stiller op på Torvet, og for de lækkersultne vil der være salg af churros.

- Det er jo ikke anderledes, end når folk tager en tur i tivoli og nyder efterårshyggen. Vi skal huske at støtte op omkring vores lokale butikker og erhverv, og det er blandt andet også det man gør, når man køber efterårsferiebilletten. Detailhandlen og i særdeleshed kulturarrangørerne har haft et hårdt år, og har det fortsat, minder Katja Jensen om, og refererer til bl.a. Ankers Tivoli.

Børneloppemarkedet aflyst Køge Handels store børneloppemarked tirsdagen i efterårsferien, bliver desværre udskudt til næste år.

- Det er lidt trist at vi ikke kan afholde det, for det giver bare så god og hyggelig en stemning af ferie, når over 80 børn står og sælger ud af deres legetøj på Torvet, men sådan er der jo så mange ting vi bliver nødt til at gøre anderledes her under Corona, siger Katja Jensen.

- Til gengæld kan vi glæde børnene på anden vis med blandt andet vores efterårsferiebillet, som indeholder mange timers underholdning, og så kommer Ice for Kids på Kulturtorvet, hvor børnene kan prøve kræfter med at hakke deres helt egen isskulptur, som de så også får med hjem, siger hun.

Som et ekstra hyggeligt efterårs-tiltag vil byen i år blive udsmykket med halmballer og græskar rundt omkring, og i slutningen af uge 42 vil en sjov halmballelabyrint være at finde på Kulturtorvet.

Efterårsaktiviteterne er arrangeret i samarbejde med Strædet, og sikrer at alle myndighedernes anbefalinger overholdes. Afstand, afspritning og hyggelig efterårsferie kan godt gå hånd i hånd.