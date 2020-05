Botanisk oplevelse syd for Køge

- Vi har 12000 forskellige typer perlagonier og importerer hvert år nye stiklinger hjem fra Birmingham. Vores mest populærer er denne Honey Wood Suzanne, men ellers er det forskelligt: Nogle foretrækker de lyse farver og nogle vil have noget med knald på. Parlagonier er meget populære blandt de unge, for de kræver ikke så meget og man har stor glæde af dem i lang tid. Den her plante er for eksempel 30 år gammel, fortæller fortæller den 75-årige gartner.