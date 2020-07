Borgmester Marie Stærke lægger op til en kommunal kompensation i år til de mange foreninger, der plejer at have Køge Festuge som en stærk indtægtskilde.

Borgmester vil kompensere foreningerne for festuge-aflysning

Aflysningen af Køge Festuge 2020 risikerer at ramme både aktivitetsniveauet og mulighederne for indkøb af udstyr i det kommende år hos mange lokale foreninger, som hvert år lægger en stor frivillig indsats i festugen, og som i år mangler festugen som indtægtskilde. Men nu kan der være en hjælpende hånd på vej fra Køge Kommune.

Køge Festuge 2019 bidrog med omkring 350.000 kroner til det lokale foreningsliv, og borgmester Marie Stærke lægger nu op til at kompensere foreningerne for den manglende indtjening ved Køge Festuge i år.

- Vi har et godt og velfungerende foreningsliv i Køge Kommune. Det er så meget værd, at vi har de stærke, lokale fællesskaber, og at de stiller så talstærkt op til Køge Festuge år efter år. Mange af dem har været med i mange år; de har stået der i al slags vejr og bidraget til, at det er muligt at holde Køge Festuge, siger hun om baggrunden for sit initiativ.