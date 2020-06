Borgmester: Køge er det oplagte sted for ny statslig styrelse

Og den ny styrelse skal ligge i Køge. I hvert fald hvis man spørger borgmester Marie Stærke, som mener, at det nordlige Køge af flere grunde er et stærkt bud på placeringen af den nye styrelse.

Køge Kommune har ledige erhvervsarealer i Bellingeparken ved Lykkebækvej - lige over for sygehuset. Her ligger der i forvejen også et sundhedshus. Området er allerede lokalplanlagt og lige til at gå til. Dertil kommer nem adgang til både motorvejen og offentlig transport på Ølby Station og Køge Nord Station.