Rosé Rosé-dagene var med til at hive gæster til byen i sommer. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Blandet sommer på turismeområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blandet sommer på turismeområdet

Ugeavisen Køge - 16. september 2020 kl. 06:27 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udlændingene blev i vidt omfang væk, men til gengæld fandt et langt større antal danske turister vej til Køge denne sommer.

Sådan lyder den overordnede status på den coronaramte turistsæson i Køge, ifølge direktør for Connect Køge Allan Munch. Han fortæller, at man kun registrerede omkring en fjerdedel så mange udlændinge i Køge i løbet af juli i forhold til en normalsituation. Til gengæld var der omkring 15-20 procent flere danskere, der besøgte området.

- Turismen var det første område, der blev ramt under coronaen. Starten på sommeren var ikke så god, men den sidste halvdel af juli og august har været forrygende. Vi har været hjulpet af, at folk ikke er rejst til udlandet i samme omfang som normalt. Rosé Rosé-dagene og andre aktiviteter har også trukket folk til byen, siger han om nogle af årsagerne til fremgangen for danske turister.

Formentlig har man også haft en vis effekt af den markante reklamekampagne, der blev skudt i gang i forsommeren i form af både annoncering på Fyn og i Østjylland og med den store Bubber-kampagne. I seks reklamefilm besøger tv-værten Bubber en række af Køgeområdets attraktioner, og gennemslagskraften for de seks film har været stor, fortæller Allan Munch.

Den meste sete af de seks film er således blevet vist knap 600.000 gange, og i alt er der flere millioner visninger af de seks film.

Ramte københavnerne

- Hovedparten af visningerne er i Københavnsområdet, hvilket også var sigtet, men generelt har filmene altså været med til at gøre Køges herligheder kendt for omverdenen, siger Allan Munch, der både forventer en kort- og en langsigtet effekt af den øgede kendskabsgrad.

- Vi har både prøvet at formidle, at der er meget at opleve i Køge, og at man også kan bruge Køge som base for oplevelser i et større område, siger han om indsatsen.

Stærk motor for turismen

VisitKøges omkring 250 kanoudlejninger i løbet af sommeren er en anden indikator for, at der har været godt gang i turismen i løbet af sommeren. Det tilbud fortsætter i øvrigt helt frem til og med efterårsferien VisitKøges skattejagt har også været en stor succes i år.

- Byens gæster og borgere er virkelig glade for denne aktivitet, hvor hele familien kan hygge sig med en rundtur i Køges gader. Desuden er det en supergod måde at få guidet byens besøgende rundt til de ting, som vi gerne vil have, at de skal opleve. Hos VisitKøge er det tydeligt at mærke, at flere af kunderne bliver glædeligt overraskede over, hvor hyggelig Køge er. Ganske ofte vælger de at forlænge opholdet i byen, fordi de gerne vil have mere af byens positive stemning, lyder vurderingen.

Længere frem tænkes der også allerede nu mange tanker om den lokale turismeindsats.

- VisitKøge er en stærk motor for vores turisme, og vi er ved at evaluere indsatsen og se på, hvordan den skal indrettes i fremtiden, siger Allan Munch.

Arbejdet sigter blandt andet på en afklaring af, hvordan Køge skal være kendt.

- Hvilke signaturprojekter skal Køge være kendt for? Grundtvigfestivalen på Gammelkjøgegaard, som fandt sted for første gang i næste uge, er et eksempel på noget, der kan bygges videre på i de kommende år. Det kan også være events som cykelløb, EM i kvindefodbold eller et DGI-landsstævne, der kan være med til at sætte Køge på landkortet. Det kræver fælles indsatser, og det er et eksempel på, hvor Connect Køge kan være med til at facilitere det og bringe forskellige samarbejdspartnere sammen, siger Connect Køge-direktøren.

Han fremhæver også arbejdet på at etablere en flydebro på den indre del af Køge Havn, som skal være med til at udvikle havnemiljøet. Den skal ifølge planen være på plads til foråret 2021.

- Vi vil også gerne åbne byen og området op for kommunens egne beboere - for eksempel som ved efterårets rundvisning på Skandinavisk Transport Center med direktør Thomas Kampmann. Hvis vores lokale beboere er glade for Køge, så er de de bedste ambassadører, fastslår Allan Munch.