Billeder: Dramatisk brand i cykelhandlerens baggård

- Der gik lige et sug gennem maven, indtil jeg fandt ud af, at branden var i gården og ikke forretningen, fortæller Tim Riis Sørensen.

Klokken godt og vel 10.00 var brandfolkene endnu engang været forbi for at efterslukke brænden. Udhuset i gården er fuldstændig udbrændt - ejeren af udhuset har mistet alt inventar og løsøre. Heriblandt et par veteranmotorcykler. Tim Riiis Sørensen er ked af det på sin nabos vegne, mene er selv sluppet med at miste et par smeltede, brugte cykler.