Fra venstre: Kenneth Olsen, Michael Andersen, Poul Klein og Cameron Lee er blandt de 13 medarbejdere i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, der er ved at finde sig til rette i de nye rammer på Boholtevej efter flytningen fra Egøjevej. Foto: Martin Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Behandlingscenter er flyttet til nye rammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Behandlingscenter er flyttet til nye rammer

Ugeavisen Køge - 26. maj 2020 kl. 13:59 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommunes tilbud til borgere med stofmisbrugsproblemer i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, KRB, er rykket ind i nye rammer på adressen Boholtevej 85A.

De 13 medarbejdere i KRB er netop flyttet ind i lokalerne, hvor håndværkerne stadig er ved at lægge sidste hånd på renoveringen i den bygning, som tidligere har huset Køge Kommunes ungecenter. Det er nu rykket til andre lokaler i Ølbycentret.

KRB har ligget på Egøjevej siden begyndelsen af 90'erne, da tilbuddet blev etableret af det daværende Roskilde Amt. Desuden har man drevet et værested på Toldbodvej, men nu får man altså samlet behandlingscentrets tilbud på én adresse.

Det skyldes dels behovet for mere plads, dels at det er praktisk for både brugere og medarbejdere at have tilbuddet samlet samme sted. På Boholtevej er det desuden nemt at komme til, da buslinje 101A kører lige til døren.

Flytningen bliver ikke markeret her og nu på grund af coronakrisen, men det er planen at markere det, lige så snart det bliver muligt, forklarer centerleder Poul Klein.

Hjælp til hele spektret

KRB er for borgere, der har et stofmisbrug, som de gerne vil arbejde med. Det kræver ingen henvisning at få hjælp hos KRB, som tilbyder hjælp til alle over 18 år - også borgere fra andre kommuner forudsat de har en bevilling med fra deres hjemkommune. I øvrigt tilbyder man også op til tre anonyme samtaler.

- Vi tilbyder hjælp til hele misbrugsspektret - lige fra gymnasieeleven med et hashmisbrug til heroinmisbrugere. Vi glæder os til at modtage alle i vores nye lokaler, forklarer Poul Klein.

Behandlingscenteret er bredt fagligt funderet, da medarbejderstaben både omfatter pædagoger, socialrådgivere, psykologer, psykoterapeuter og sygeplejersker.

KRB's arbejde er inddelt i tre hovedområder: Afklaring, dagbehandling og værested. Der lægges en individuel plan for alle behandlingsforløb, og i dagbehandlingen indgår typisk både gruppeforløb med social træning og undervisning om stoffers påvirkning af hjernen og psyken samt individuelle behandlingsforløb.

KRB's værested er for borgere som er afhængige af stoffer eller alkohol eller er tidligere afhængig, og det er lige som resten af KRB's tilbud åbent for alle. Borgere fra andre kommuner skal dog visiteres af deres sagsbehandlere for at deltage.

Fokus er på, at der skal være plads til alle, og Værestedet er også omdrejningspunkt for forskellige sociale aktiviteter som fodbold og yoga. Netop den sociale del er centralt - mange bliver ved med at komme selv om de har været stoffri eller ædru i mange år.

- Det er et helle for deltagerne, for det er et stoffrit miljø, hvor de ikke skal forholde sig til noget, som ellers kræver meget af deres energi til daglig, forklarer Kenneth Olsen fra KRB.

Værestedet er åbent tirsdage, onsdage og fredage. Også det har været coronaramt på det seneste, men tilbuddet åbner igen efter pinse.