Bare rolig: Festugen kommer igen

Under normale omstændigheder ville Køge by have summet af liv i denne uge i forbindelse med endnu en herlig festuge. Sådan skulle det ikke gå i år, hvor covid19 satte en alt for effektiv stopper for festlighederne. Som et lille plaster på såret bringer vi her nogle højdepunkter fra tidligere år - og bare rolig: Køge Festuge vender stærkt tilbage.