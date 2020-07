Se billedserie Fællesskabet på baren i Nørregade er blevet styrket af den store Lottogevinst, oplever indehaver Leanne Schweitz. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Bar-millionærer holder sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bar-millionærer holder sammen

Ugeavisen Køge - 22. juli 2020 kl. 11:30 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I februar måned vandt Lotteklubben på baren Slap A´ i Nørregade den helt store gevinst: 25.631.473 kroner på en meget heldig Joker-kupon. Gevinsten blev fordelt mellem de 18 medlemmer i klubben og blev overrakt ved et af deres årlige fællesarrangementer - til stor glæde og overraskelse. Medlemmerne er en kombination af venner og kunder med samlingssted på baren og omgangstonen har altid været åben og hjertelig. Men efter gevinsten er der kommet en ekstra dimension ind i billedet. Det fortæller ejer af baren og Lotto klubbens kassér og "mor" Leanne Micella Zophie Schweitz.

Det er ikke kun på omsætningen i baren, at Leanne Schweitz kan mærke, at medlemmerne i klubben er blevet mere rundhåndede. Det er de også med følelserne, fortæller hun.

- Det er altså lidt sjovt. Som du nok kan forestille dig, er der i en Lotto klub med 18 medlemmer, som har omdrejningspunkt omkring en bodega, meget forskellige typer af mennesker. Men efter vi har haft den oplevelse med at vinde, så føles det faktisk som om, vi er blevet en stor familie, fortæller hun. Selvom baren har været lukket ned på grund af Corona, så har hun haft løbende kontakt med mange af de heldige vindere, som også har set hinanden de seneste måneder.

Deler aktietips Selvfølgelig med behørig afstand. Nu er de så vendt tilbage til Bar Slap A', hvor de blandt andet sidder og hygger sig med at dele aktietips og andre gode investeringer, men de har også dannet nye venskaber på tværs af interesser.

- Der er nogle, der er begyndt at spille golf sammen, og hvis man lige skal have et råd til indretning af huse eller indkøb af bil, så er der altid hjælp at hente. Men også de lidt mere personlige ting, bliver der åbnet op for i gruppen. Man deler sorger og glæder på en helt ny måde. Det er virkelig fint at se, og noget man ikke kunnet have forestillet sig ud over, at folk selvfølgelig blev glade for at blive millionærer, lyder det.

Fri for bekymringer Nogle af medlemmerne i klubben havde nærmest ikke salt til et æg før gevinsten, som Leanne Schweitz formulerer det. Hun har med stolthed og glæde fulgt deres nye status som nybagte millionærer. Hvert medlem fik 1.423.970.72 kroner udbetalt.

- Du kan jo nærmest se, at flere års bekymringer bare har forladt deres ansigter. De er lyst helt op og ranker ryggen. Det gør mig utrolig stolt, at det er sket på baggrund af, at jeg lige købte den kupon på det rette sted og tidspunkt.

Hendes kæreste, Tommy, er også med i Lottoklubben og Leanne Schweitz opdagede den store jokergevinst, da de to kom hjem fra en ferie. Alle i klubben ved, at parret spiller Lotto på sien egne rækker og det kunne sagtens have set ud som om, at de havde vundet den store gevinst alene.

- Jeg tror, at vi et kort sekund jokede med tanken om, hvor langt man kunne rejse væk for 25 millioner og aldrig komme tilbage. Men det kunne altså aldrig falde mig ind at snyde de andre. Og jeg må indrømme, at jeg virkelig har været rørt over at se, hvad de penge har gjort for så mange, siger Leanne Schweitz.

Tager stadig toget Selv har parret endnu ikke fået gjort noget ved en plan om at nyde gevinsten på en tur til Benidorm i Spanien og heller ikke John Beckert - en af de andre heldige medlemmer af spilleklubben - har gjort noget ekstraordinært siden pengene rullede ind på hans konto.

- Jeg havde faktisk en fin opsparing i forvejen, så jeg havde som sådan ikke brug for pengene. Og det dér med at købe en dyr bil, siger mig ikke noget. Jeg tager faktisk stadig toget til mit arbejde i Gadstrup, fortæller han.

En anden af de heldige vil ikke have sit navn i avisen, men fortæller, at hun og hendes mand har købt sig en ny bil og har betalt deres andelslejlighed ud.

- Man skal jo have glæde af pengene, men jeg kan huske den dag, hvor vi fik at vide at vi havde vundet og hvor vi skulle ud for at købe nye bukser. jeg kom hjem med tre par, der allesammen havde kostet 250 kroner på tilbud, griner hun.

Drengedrøm opfyldt Andre har dog tilladt sig at købe ting, de ellers ikke ville have råd til, fortæller Leanne Schweitz.

- Der er én, der har købt sig en Hummer. Det var hans drengedrøm. En anden har købt sig et nyt kolonihavehus, for det gamle var brændt ned, fortæller hun.

Nu hvor man snart kan mødes igen, skal medlemmerne til endnu et fællesarrangement, der altid starter med et kulturelt indslag og slutter med fest om aftenen på baren.

Slap a' for en fest - Det er længe siden vi alle har været samlet, og vi savner virkelig fællesskabet og hinanden. Så jeg glæder mig rigtig meget. Sidst vi festede var også der, hvor vi overbragte nyheden om, at vi havde vundet den store gevinst. Der var der jo en, der blev så glad, at han smed tøjet. Så vi ser da frem til, hvad der sker næste gang, siger hun Og til føjer med et grin, mens hun skæver op mod den store kopi af Lotto-checken på væggen.

- Jeg har sagt til Wika, at jeg kommer til at forny den.

Spilleklubber hitter Lotto klubber hitter i Danmark. For over en måned siden lancerede Danske Spil Spil Sammen, hvor du kan danne din egen Lotto klub på nettet sammen med familie og venner. Det har førhen kun været muligt, hvis man købte en kupon i kiosk eller supermarked på grund af skattereglerme. Indtil nu har 7.400 medlemmer dannet 4.400 større eller mindre Lotto klubber. Den største har 90 medlemmer og fælles for dem alle er, at de drømmer om at vinde den store gevinst - sammen.

For det er ganske enkelt sjovere at have nogen at drømme sammen med. Det mener Leanne Schweitz, som er kassér i en Lotto klub i Køge. Du kan allerede nu oprette din egen spilleklub på https://danskespil.dk/spil-sammen