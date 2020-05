Kasper Bæk: - Oplys aldrig NemID-koder, kortnummer eller adgangskoder til andre pr. telefon, sms eller mail ? kun svindlere beder om disse oplysninger. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Bankdirektør slår alarm: Svindlere slår til under corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bankdirektør slår alarm: Svindlere slår til under corona

Ugeavisen Køge - 28. maj 2020 kl. 11:08 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under coronakrisen oplever Handelsbanken i Køge flere og flere sager, hvor kunder bliver udsat for svindel. Typisk ringer svindlerne til kunden, udgiver sig for at være fra en officiel myndighed og lokker kunden til at udlevere sine NemID-oplysninger. Derefter overføres store beløb fra kundens Netbank. Situationen er accelereret de seneste uger, fortæller filialens direktør Kasper Bæk.

- Det er ærgerlige penge og en ubehagelig oplevelse for den enkelte, som bliver udsat for svindel. Heldigvis er der gode eksempler, hvor det er lykkedes at stoppe de ulovlige overførsler.

I sidste øjeblik

En af bankens kunder blev for nylig ringet op af en venlig pige, der udgav sig for at ringe fra myndighederne. Hun sagde, hun kunne se, at der var ved at blive overført et stort beløb fra kundens konto til udlandet. Hun fortalte, at kundens rådgiver var gået hjem for i dag, og hun derfor ringede på hendes vegne.

Da kunden ikke kunne se de ikke-eksisterende betalinger, tilbød pigen i telefonen at hjælpe, hvis blot hun fik oplyst cpr-nummer og NemID kode. Da samtalen var slut, fik kunden heldigvis en dårlig fornemmelse i maven og kontaktede Handelsbanken. Her fattede rådgiveren mistanke og alle kort og NemID blev derfor spærret.

- Det er jo dybt grænseoverskridende, fordi man har en oplevelse af, at der nærmest står en tyveknægt inde i stuen. Svindlerne benytter ofte et danskklingende navn og ringer typisk fra et nummer på en dansk myndighed, man kan slå op på nettet. Så hele svindelforsøget er ofte meget gennemtænkt og udspekuleret, og kan derfor være svært at gennemskue for mange, der jo handler i god tro, forklarer Kasper Bæk.

Kreative kriminelle

I andre tilfælde har Handelsbanken oplevet, at en kunde blev kontaktet umiddelbart efter sin mands død af en person, der udgav sig fra at være fra Skifteretten. Personen fortalte, at kunden skulle betale regninger til bedemanden i forbindelse med begravelsen, hvorefter kunden overførte et større beløb. En tragisk begivenhed og en dødsannonce i avisen var derved afsæt for, at IT-kriminelle benyttede lejligheden til at svindle.

Sidste år stjal IT-kriminelle for mere end 52 millioner kroner i danskernes netbank - et rekordstort beløb ifølge Finans Danmark, som brancheorganisationen for den finansielle sektor.

Gode råd

Kasper Bæk opfordrer til, at man altid kontrollerer mailadressen på den mail, man modtager og er i tvil om ægtheden. Deusden har bandirektøren nogle gode råd til forholdsregler.

- Oplys aldrig NemID-koder, kortnummer eller adgangskoder til andre pr. telefon, sms eller mail - kun svindlere beder om disse oplysninger. Banker, Nets, SKAT og offentlige myndigheder vil aldrig ringe eller sende en e-mail eller sms, som beder om, at man skal oplyse sit NemID eller kortoplysninger. Brug NemID nøgleappen, hvor man godkender login med et swipe på telefonen i stedet for at skrive koder fra NemID papkortet. Er du i tvivl om henvendelsens troværdighed, så læg på og ring selv op til banken eller virksomheden. Og endelig: Hvis du får mistanke om, at andre har fået fat i dine personlige oplysninger - ekempelvis NemID-koder eller kortoplysninger - er det vigtigt, at du reagerer hurtigt.