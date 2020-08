Se billedserie Cirkus Baldoni kommer til Herfølge. Foto: PRESSE-FOTOS.DK

Baldoni på vej til Herfølge

Ugeavisen Køge - 13. august 2020

Torsdag 27. august klokken 17.00 gæster Cirkus Baldoni Herfølge med et brag af en festforestilling. Teltet rejses på stadionparkeringen ved Vordingborgvej.

- Vi i Cirkus Baldoni følger naturligvis Corona situationen nøje. Vi har modtaget retningslinjer fra myndighederne som bliver overholdt til punkt og prikke. Vi har opsat håndspritautomater flere steder på Cirkuspladsen, samt i toiletvognen. Alle medarbejdere i billetsalg, kiosk og café arbejder med handsker på. Ved bestilling af pladser bliver en stol ved siden af Jer automatisk optaget således, at der holdes god social afstand til alle gæster i teltet. Alle stole og overflader bliver grundigt sprittet af inden hver forestilling. Vi har taget alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at passe godt på jer, lyder det fra Cirkus Baldoni.

- Vi har valgt at kalde årets show POWER. I år byder vi som altid på en bred vifte af fantastiske artister, som vi har hentet fra stort set alle egne af Europa. Som de sidste mange år er showet helt uden dyr, så hvis I ønsker at se dyr optræde, skal der ikke købes billet her. Ønsker I derimod at se et fantastisk show, med internationale topartister, smukke kvinder, sjove klovner, seje akrobater samt en af verdens stærkeste mænd, så kan I roligt sætte Jer tilbage i stolene og lade jer føre ind i en uovertruffen magisk verden. Vores artister er specielt udvalgt til at give Jer kære publikum en oplevelse i absolut særklasse, lyder det videre om årets forestilling.

- Hele vejen fra Ukraine har vi hentet en af verdens absolut stærkeste mænd, nemlig Denis. I vil blandt andet se ham trække en stor 4-hjulstrækker ind i manegen, blot med tænderne, men ikke nok med det, efterfølgende vil den samme 4-hjulstrækker køre direkte hen over ham, imens han ligger på manegegulvet. Se det er POWER. Fra Belgien kommer smukke Martyn, en sand kunstner på sit felt, nemlig quickchange. Med en ynde og charme samt et uovertruffen musikalsk talent virker hun som en virtuos orkan. Vi har været en tur i Tjekkiet hvorfra vi møder superakrobaten Michail, der senest kom hele vejen i "Tjekkiet har talent". I vil med egne øjne se hvorfor. Vi har naturligvis også smukke kvinder der udover at lave halsbrækkende stunts i luften også mestrer hula hoop kunsten til fulde, lyder det fra Cirkus Baldoni om forestillingen.

- Intet show uden klovner, som altid har vi hylende morsomme klovner med, som vil få Jer til at grine hjerteligt, også længe efter I har forladt teltet. Selvfølgelig er Leonardo også med, han sørger for sammen med direktør Baldoni, at følge jer sikkert igennem forestillingen, lyder det videre.

Reserver, køb billetter og se meget mere på www.baldoni.dk. Det er også muligt, at reservere billetter på telefon: 20866010 hverdage ml. 9-14, weekender ml. 11-13, samt på cirkuspladsen fra 1 time før forestillingen.