Sammen med sin mand købte hun for seks år siden en dobbelt funkisvilla i Køge, som de renoverede og ombyggede.

Send til din ven. X Artiklen: Anne fra Køge skal designe Danmarks næste klassiker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anne fra Køge skal designe Danmarks næste klassiker

Ugeavisen Køge - 08. september 2020 kl. 14:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når første afsnit af den nye sæson af Danmarks Næste Klassiker tirsdag aften vises på DR1, var det med kraftigt lokalt islæt. Den ene af deltagerne i serien, møbelarkitekten Anne Boysen, bor nemlig i Køge, hvor hun også har tegnestue.

I programserien skal en række designere dyste om at producere 6 forskellige møbler. Igennem 6 programmer bliver designerne i den grad udfordret på deres faglighed og kreativitet. De får kun 3 uger til at løse hver opgave.

Anne Boysen er på det nærmeste født på et værksted. Hun er opvokset i Broager i Sønderjylland, hvor hendes far drev snedkervirksomhed. Sammen med sin storebror, Morten Lorenzen, brugte hun oceaner af tid med at fremstille møbler og interiør på værkstedet.

- Det med at skabe har vi lært fra barnsben og ligger som en dyb drivkraft i vores begges liv - det er en nødvendighed for at vi trives, siger Anne Boysen, der i dag bor i Køge sammen med sin familie.

I forbindelse med programmerne var det derfor naturligt, at hendes bror skulle hjælpe med at eksekvere Annes idéer. Han har nemlig overtaget familiens snedkervirksomhed, 3D Inventar, efter deres far, og hun kører gerne den lange tur til Sønderjylland, for de to søskende arbejder ualmindeligt godt sammen.

- Vi er simpelthen tunet ind på den samme frekvens. Vi forstår hinandens tanker, og når vi arbejder, er to ord og en håndskitse nok, inden vi går på værkstedet og leger, siger Anne Boysen.

Hun driver til daglig tegnestuen i eget navn fra adressen i Køge. Sammen med sin mand købte hun for seks år siden en dobbelt funkisvilla i Køge, som de renoverede og ombyggede, så tegnestue og hjem flyder sammen.

- Mit arbejde og privatliv er fuldstændig smeltet sammen, så det var en selvfølge, at jeg skulle have tegnesal i forbindelse med vores hjem - alt omkring og i vores liv er indrettet, så jeg kan være kreativ, siger Anne Boysen.

Da hun blev tilbudt at komme med i programmet, var hun i tvivl, fordi det er så vanvittigt korte deadlines. Anne var nervøs for om hun ville kunne nå at designe og producere noget på så kort tid, men storebroren fik hende overbevist om, at han ville hjælpe med at producere og lege med.

- Jeg er den eksperimenterende og idérige designer, og Morten er håndværkeren med overblikket og løsningerne til, hvordan vi kommer i mål. Morten elsker at blive udfordret af mine skøre idéer, og siger aldrig nej til at springe ud i noget nyt, så selvfølgelig skulle han hjælpe med at eksekvere mine designs under optagelserne. Og så er han bare så vanvittigt dygtig, siger Anne Boysen.

Nu, hvor programserien er i gang, er Anne Boysen rigtig glad for, at hun valgte at sige ja til at være med. Dels fordi hun har gennemgået en kæmpe personlig udvikling og dels fordi hun har fået muligheden for at samarbejde med nogle af landets bedste håndværkere.