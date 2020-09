Købmand Per Jensen og vinansvarlig Carsten Kronborg præsenterer stærke tilbud på vin, øl og spiritus ved en noget anderledes vinfestival end normalt. Foto: Henrik Førby Jensen

Anderledes vinfestival hos Wika i år

Ugeavisen Køge - 22. september 2020

Grundet corona har købmand Per Jensen valgt at aflyse den traditionsrige vinsmagning i butikken på gymnasievej i år - men det betyder ikke, at kunderne går glip af de mange gode tilbud. Tværtimod kom kataloget på gaden i fredags. Ovenikøbet med et udvidet sortiment i forhold til tidligere år, fortæller Per Jensen.

- Der var gjort et meget stort forarbejde til årets vinfestival og vi syntes ikke, kunderne skulle gå glip af noget. Vi har i år valgt at udvide kataloget med tilbud på øl og spiritus, , ligesom vi også gør noget ekstra ud af portvinen, oplyser han. For butikkens Carsten Kronborg er dette år hans "debut" som vinansvarlig for det traditionsrige højdepunkt i butikken. Og han ærgrer sig da også over, at vinsmagningen ikke bliver til noget denne gang. Til gengæld kan han tilbyde kunderne ekstraordinært gode tilbud fra leverandører, der ikke har kunne afsætte de normale mængder til barer og restauranter.

- Det er super ærgerligt. Jeg havde virkelig glædet mig til det, siger Carsten Kronborg.

Ialt præsenterer han varer fra ti å producenter i årets katalog - Laudrup Vinimport, Nordic wine, Novin, Taster Wine, Amka, Hans Just, Vinmonopolet, Viniportugal, Dagrofa og Down Under. De mange stærke tilbud kan ikke købes i butikken til og med lørdag den 17. oktober.

- Desuden vil der hver fredag fra uge 43 være demonstrationer i butikken fra klokken 14 til 18, oplyser Carsten Kronborg.

Per Jensen håber, at vinfestivalen kan vende tilbage i sin kendte form til næste år.

- Vi vil jo gerne lave festivalen, men vi må jo følge retningslinjerne og syntes ikke, det var forsvarligt at gøre det i år.