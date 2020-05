Amerikanske dollars til Mødrehjælpen i Køge

Mødrehjælpens butik i Køge lukkede sammen med store dele af landet 12. marts og genåbnede først mandag i sidste uge, så organisationen har ikke haft nogen indtægter i den mellemliggende periode. Det er en udfordring for den selvstændige forening, der finansierer sine aktiviteter gennem salg af eksempelvis tøj og legetøj i butikken samt gennem donationer. Blandt andet derfor kommer donationen til at gøre en stor forskel.

- Det er meget stort for os at få så mange penge. Det har vi ikke prøvet før, siger Ulla Knudsen, der er formand for Mødrehjælpen i Køge.

Foreningen beskæftiger 35 frivillige i Køge og bruger blandt andet sine midler på at arrangere ture for vanskeligt stillede familier.

- Der bliver altid hurtigt fyldt op på vores ture til for eksempel Den Blå Planet og Zoologisk Have. Med denne donation kan vi sende mange flere afsted, og måske bliver der også plads til den luksus, at vi kan give en is på turen, smiler Ulla Knudsen.