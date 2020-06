Se billedserie Fra venstre mod højre: Stig Johansen, Hans Severinsen, Kristina Bruhn, Casper Tougaard Toft og Jeanet Lindholm.

Ambitiøs student fik ekstra appelsin i studenterhuen

Ugeavisen Køge - 07. juni 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Casper Tougaard Toft fra Karlslunde er samler. Han samler på udfordringer med det formål at udvikle sig fagligt og personligt som menneske. Derfor var det også helt naturligt, at netop han ville føje sin ansøgning til Sydbank Rejselegat 2020 til bunken af ansøgere ved deadline den 21. maj - og i dommerpanelet var der fuldstændig enighed om, at det var Casper Tougaard Toft, som skulle være årets modtager.

Lige efter Casper Tougaard Tofts sidste mundtlige eksamen, hvor hans familie og venner var til stede for at tage imod ham, blev han også overrasket med nyheden om, at han var modtageren af Sydbank Rejselegat. På distance var afdelingsleder Kristina Bruhn og filialdirektør Jeanet Lindholm fra Sydbank i Køge mødt op for at overraske ham sammen med pengegavekort og den traditionelle hvide kabinekuffert med navnet Sydbank påført. Til stede for at overvære overrækkelsen var også repræsentanter fra Køge Handelskole - nemlig Hans Severinsen, uddannelsesrektor på Køge Handelsgymnasium og økonomi- og vicedirektør Stig Johansen.

Trædesten mod karrieremålet

- Som et naturligt næste skridt ovenpå min handelsorienterede ungdomsuddannelse, vil jeg tage til London - og med legatet indfri en af to planer, jeg har, fortæller en glad og lettet Casper Tougaard Toft.

- Storbyen London er stedet, hvor jeg ønsker at opnå både sproglig, personlig og faglig udvikling i et udfordrende miljø. Det vil give mig god basis for efterfølgende at starte på bacheloruddannelsen International Business på CBS. Jeg elsker at blive udfordret og komme ud af min komfortzone, da det efter min opfattelse, er i den type situationer, man udvikler sig mest. Jeg har derfor gennem min gymnasietid bevidst opsøgt store udfordringer, samtidig med, at jeg dedikeret har passet min skole. Jeg påtog mig bl.a. i 2.g. posten som elevrådsformand, var medlem af Køge Handelsskoles bestyrelse og var også tutor for nye elever. Derudover har jeg deltaget i Euroscola i Europa Parlamentet i Strasbourg i 1.g., været på master class i 3.g. hos Deloitte og hos EY (Ernst & Young), hvor jeg hos sidstnævnte fik tilbudt et job som revisortrainee, siger Casper Tougaard Toft.

- Jeg søgte Sydbank Rejselegat som finansiel støtte til enten at støtte mig, idet jeg søger et 1-årigt internship hos den London-baserede investeringsvirksomhed Nova Founders Capital - og hvis det glipper, så bliver det et sommerskoleophold på London School of Economics and Political Science (LSE). Begge ser jeg som naturlige trædesten i den uddannelses- og karrierevej, jeg har lagt og som går via den engelsksprogede bacheloruddannelse International Business på CBS, siger Casper Tougaard Toft.

London i en plan A og i en plan B

- Holder plan A, så står den på internship hos Nova Founders Capital, som investerer i og bygger internetbaserede virksomheder, primært i den finansielle sektor, og virksomheden har de seneste fire år udbudt et internship til ambitiøse studenter, for at udvikle og hjælpe dem med at kickstarte deres karriere. Jeg har gennemgået en lang, krævende ansættelsesproces for dette internship. Ansættelsesprocessen har bl.a. bestået af en personlighedstest, IQ-test, case-interview og interview med adm. direktør og stifter af Nova Founders Capital, serieiværksætteren Mads Faurholt.

- Et år som intern i London hos Nova Founders Capital vil give mig en ekstraordinær mulighed for at indfri min ambition om at arbejde sammen med nogle meget motiverede og dedikerede mennesker, da virksomheden udelukkende ansætter meget ambitiøse og hårdtarbejdende folk. Jeg kommer derfor konstant til at kunne sparre med og lære af teamet, hvilket jeg ville se meget frem til. Samtidig vil rejsen og internshippet gennem krævende opgaver, lange arbejdsdage og en stejl læringskurve indfri min ambition om fortsat at udfordre mig selv og få nye kompetencer. På den måde vil jeg få relevant erhvervsfaring, som bl.a. gør mig bedre rustet til at starte på Copenhagen Business School året efter, siger Casper Tougaard Toft og fortsætter:

- Plan B er også en fantastisk mulighed: Såfremt jeg ikke skal afsted på det 1-årige internship, forventer jeg i stedet at starte på Copenhagen Business School på den engelsksprogede bacheloruddannelse International Business, efter sommerferien. Jeg finder det eftertragtede studie meget relevant og ideelt for mig, men i visse af fagene kunne jeg godt savne lidt mere økonomisk dybde. Derfor vil jeg gerne supplere studiet med et sommerskoleophold på London School of Economics and Political Science (LSE), efter mit 1. år på CBS. Der er tale om et fire uger-langt sommerskoleophold, hvor jeg vil studere Finance, hvilket indebærer teorier om og anvendelse af finansielle instrumenter, værdipapirer, corporate finance og andet. Den første af de fire uger består af et "prep English course", så jeg kan få størst muligt udbytte af de tre resterende uger med undervisning i Finance. Grunden til, at jeg vil på sommerskole på LSE er, at det minder meget om tankerne bag internshippet. På LSE vil jeg ligeledes kunne indfri min ambition om at møde dygtige, inspirerende mennesker, og ligeledes kunne indfri min ambition om at udvikle mig og få nye kompetencer, da jeg vil få stor indsigt i finance og få et bredere perspektiv på det at drive business. LSE vil hjælpe mig med at lære noget ekstra og dygtiggøre mig. Med sommerskoleopholdet vil jeg forfølge min store interesse og passion for business, virksomhedsdrift m.m., samt min interesse for Storbritannien, det engelske sprog og britisk kultur, præcis ligesom med internshippet. Det, som motiverer mig allermest ved sommerskoleopholdet, er, at det vil være en oplevelse for livet, som vil kunne modne mig meget, da jeg kommer til at skulle stå på egne ben i London i fire uger. Ydermere, så kommer jeg til at få et stort fagligt udbytte, som både kan hjælpe mig på videre studier, men også generelt i min karriere, lige såvel som jeg kommer til at møde en masse spændende unge studerende. Igen, lidt i samme boldgade som med internshippet. Som det fremgår, så er sommerskoleopholdet på London School of Economics and Politics en ekstraordinær og unik mulighed for mig, siger Casper Tougaard Toft.