Magnus Richardt kørte sidste sommer Copenhagen Historic Grand Prix - en testkørsel i Barcelona er udsat på grund af Covid19. På længere sigt er hans mål et sæde i en Le Mans racer.

Ambitiøs racerkører bliver elev hos sin sponsor

Ugeavisen Køge - 14. maj 2020 kl. 11:48 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Magnus Richardt går på EUX Business på Køge Handelsskole og har landet sin elevplads hos Codan Rubber A/S i Køge. Et match der passer som en tung fod på gaspedalen - handelselelven har nemlig en stor passion for motorsport og glæder sig helt vildt til at komme i gang til august. Virksomheden kender han i øvrigt særdeles godt. Den er således også sponsor, når han kører motorsport i sin fritid.

Magnus Richardt har haft travlt på Køge Handelsskole og har blandt andet siddet med i bestyrelsen på Køge Handelsskole som elevrepræsentant for EUX Business.

- Jeg har været rigtig glad for min klasse - vi har haft det rigtig sjovt sammen, så det bliver vemodigt at skulle videre. På den anden side glæder jeg mig helt vildt til at komme videre og ud i erhvervslivet og starte hos Codan Rubber, hvor jeg skal begynde som handelselev til efteråret. Jeg glæder mig til den nye hverdag med søde kollegaerm, siger han.

Elevpladsen hos Codan Rubber ser han som en gave.

- Jeg synes, vi er et supergodt match. For det er ikke blot fagligt og interessemæssigt, vi går godt i spænd. De har gennem de seneste to år også spillet en stor rolle for mig i relation til min sport i fritiden, fortæller Magnus Richardt.

Det lyder nærmest som et rigtigt eventyr. Motorsport er ikke er en billig sport og for to år siden var han derfor på egen hånd ude for at søge en sponsor. Han kiggede rundt i erhvervskvarteret i Køge og kørte så ned ad en blind vej. Det skulle vise sig at være en rigtig god ide.

- Jeg overvejede om jeg virkelig skulle gå derned. Jeg stod et stykke tid ved siden af Codan Rubber og tænkte, om jeg skulle tage chancen og gå derind. Jeg blev heldigvis enig med mig selv om at tage skridtet. Derfra gik det simpelthen så godt. Jeg fik præsenteret mig selv på bedste vis og fik fortalt hvad jeg kunne tilbyde Codan Rubber. Jeg blev mødt med total åbne arme og positive mennesker, som gjorde mig tryg, husker han.

Efter cirka 14 dage kom tilbagemeldingen - Codan Rubber meldte sig som sponsor og i sommeren 2019 kunne deltage Magnus Richardt deltage i Copenhagen Historic Grand Prix.

- Stort set hele Codan Rubber mødte op i den weekend for at bakke mig op. Det er jeg dem dybt taknemlig for, siger Magnus Richardt.

Siden har den fartglade studerende haft et rigtig godt forhold til sin sponsor og i december 2019 blev de to parter enige om.

- Codan Rubber har også støttet mig, så jeg kunne komme ned og køre test i Barcelona i en Ligier JS2R for RLR Msport. Testen er desværre udskudt på ubestemt tid grundet Covid-19. Til august begynder jeg som handelselev og fritiden skal bruges på at køre race i det omfang det er muligt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at køre race på fuldtid en dag, men der ligger meget arbejde bag det at komme på banen. Drømmen er helt klart at køre Le Mans i fremtiden, men det kræver hårdt arbejde. Det er jeg fuldt ud klar til, siger Magnus Richardt.