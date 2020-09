Ambassadør: Folk passer godt på hinanden i Køge

Se billedserie Martin Vallø Andersen og Vibeke Østergaard er to af de sikkerhedsambassadører, der har været med til at skabe tryghed i Køges handelsliv de seneste måneder.

Ugeavisen Køge - 01. september 2020 kl. 10:45 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge skal være en sikker by at handle i. Sådan lyder målsætningen for en række tiltag i byen, hvor der blandt andet er opsat mobile håndvaske og dispensere med håndsprit, og det er også baggrunden for det korps af sikkerhedsambassadører, der siden juni har været synlige i Køges handelsliv.

Og indsatsen virker, fortæller en af sikkerhedsambassadørerne, Martin Vallø Andersen:

- Køge er en sikker by at handle i. Folk er gode til at tage hensyn og holde afstand. Vi har ikke ret meget at lave, for folk passer godt på hinanden. Det er ganske få gange, vi lige har måttet prikke folk på skulderen og minde dem om at holde afstand, siger han.

- Det havde været sværere, hvis der eksempelvis havde været stillestående arrangementer som koncerter, men i handelslivet bevæger folk sig jo naturligt rundt. Vi kan se nogle knudepunkter - for eksempel på Torvet - hvor folk mødes, men selv hvis man bliver stående længere og taler med nogle, man har mødt, så stiller folk sig typisk i en rundkreds eller på en anden måde med afstand. Det er sunket ind hos folk, at det er alvor, og jeg tror, det bare er blevet en vane for de fleste at tage nogle forholdsregler, siger Martin Vallø Andersen med henvisning til retningslinjerne for at begrænse udbredelsen af coronasmitte.

- Det er i øvrigt det samme billede, vi ser i nattelivet. Folk passer generelt på hinanden og tager hensyn, fortæller sikkerhedsambassadøren, der også går rundt i byen som en del af Natteravnene i Køge.

Tryghed og sikkerhed

Korpset af tillidsambassadører er rekrutteret fra Natteravnene og søsterorganisationen Byvennerne, og de er primært på gaden i forbindelse med lørdagshandlen. Og arbejdet giver ikke anledning til konflikter, fortæller Martin Vallø Andersen - måske blandt andet takket være sikkerhedsambassadørernes "uniformer" i form af de veste, der identificerer dem som sikkerhedsambassadører.

- Jeg havde én i lørdags, der først blev lidt forarget, da jeg mindede om at holde lidt afstand - men så så de vesten, og så var der ikke noget. Vi har generelt ikke konflikter, for folk ved godt, hvad det handler om, fortæller han.

Indsatsen er et samarbejde mellem Køge Handel, Køge Kommune og Lokalpolitiet i Køge og et forsøg på at fremtidssikre handlen i Køge by.

Det er i øvrigt ikke kun tryghed og sikkerhed, der er i fokus, når sikkerhedsambassadørerne er på gaden. Hen over sommeren har de også har fået en slags servicefunktion i byen.

- Vi bliver for eksempel også spurgt om togtider og parkeringsmuligheder, så vi har også fået en servicefunktion. Jeg har da lige været nødt til at læse op på togtiderne for at kunne hjælpe folk med det, fortæller Martin Vallø Andersen med et smil.

- Det er smadderhyggeligt at gå rundt i byen - Køge er en dejligt by, og et trygt sted at handle, fastslår han.