Aldi i Køge med i too good to go

Se billedserie Størstedelen af madspildet i Danmark sker hos forbrugerne og i detailleddet, så det er dér, vi kan gøre den største forskel, påpeger Katrine Milman, CSR-chef i Aldi.

Ugeavisen Køge - 04. september 2020 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aldi-butikker over hele landet sælger nu lykkeposer med overskydende frugt og grønt via madspildsappen Too Good To Go. I Køge Kommune forhandles de populære lykkeposer hos Aldi i Ølby Center, Hastrup og Herfølge, oplyser kæden i en pressemeddelelse.

I tæt samarbejde med madspildsvirksomheden Too Good To Go vil dagligvarekæden nu tilbyde kunderne frugt og grønt til reduceret pris i kædens 183 butikker landet over. Der vil være tale om varer, som af den ene eller anden grund ikke kan sælges i Aldi's butikker, men som sagtens kan spises. Samarbejdet med Too Good to Go er en naturlig forlængelse af Aldi's mangeårige indsats for at mindske madspild i butikkerne.

Det betyder, at Aldi i Køge, Hastrup og Herfølge sælger lykkeposer med frugt og grønt i Too Good To Go-appen. Posen indeholder frugt og grønt og giver kunden en betydelig besparelse. Det vil typisk være varer, som har fået lette knubs eller har beskadiget emballage.

Madspildsinitiativet er landsdækkende og forventes at redde mere end 160 ton frugt og grønt fra skraldespanden i løbet af det første år. Det svarer til mere end 400 ton sparet CO2.

- Vi har allerede iværksat en række initiativer mod madspild, og især butikspersonalet yder hver dag en stor indsats for at reducere mængden af mad, der ryger ud, samarbejdet med Too Good To Go er helt

klart et godt supplement, som kan medvirke til at mindske madspild i vores butikker endnu mere. Og jeg ved, at mange af vores medarbejdere også glæder sig over, at de nu sammen med kunderne kan gøre en forskel på det her område, fortæller Katrine Milman, CSR-chef i Aldi.

Samarbejdet med Too Good To Go skal først og fremmest gøre det nemt for kunderne at foretage valg, som kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Og netop i forhold til madspild har både forbrugere og detailbranchen gode muligheder for at gøre en forskel.

- Størstedelen af madspildet i Danmark sker hos forbrugerne og i detailleddet, så det er dér, vi kan gøre den største forskel ved at sætte ind. Der bliver især kasseret store mængder frugt og grønt, der sagtens kan spises. Det er derfor en oplagt kategori, Aldi har valgt at lægge ud med, forklarer Heidi Boye, landechef for Too Good To Go.

Kunder, der ønsker at købe en lykkepose med frugt og grønt fra deres lokale Aldi, skal downloade Too Good To Go-appen og oprette sig som bruger. Poser reserveres og betales direkte i appen, og kan efter godkendelse fra butikken afhentes mellem klokken 15 til 17. Det er kun muligt at købe én lykkepose per dag. Alle butikker udbyder som udgangspunkt to poser per dag.