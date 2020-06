Se billedserie Alle er velkomne til at deltage i Helle Ottesens yogahold på Køge Marina.

Send til din ven. X Artiklen: Afstressende yoga til lyden af vandets klukken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afstressende yoga til lyden af vandets klukken

Ugeavisen Køge - 25. juni 2020 kl. 11:46 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun har arbejdet med kroppen fra hun var barn og er opdraget til at være bevidst om alt fra kost, livsstil, vaner, tanker til motion eller bevægelse. Med sine mange års erfaring som instruktør inden for blandt andet dans, Jane Fonda Workout, Alexanderteknik, Callanetics og gymnastik og mor-barn gymnastik ønsker hun at støtte deltagernes kroppe videre, fra hvor de er.

- Velvære i kroppen giver ro i sindet, her er yoga og mindfulness det bedste, jeg kan foreslå. Ved at arbejde nænsomt med kroppen kan vi opnå det. vi ønsker. Men vi skal give krooppen tid. Der er så meget i vores krop: De gode og svære ting, vi oplever gennem livet. Pres og stress er noget af det sværeste for kroppen at håndtere.

- Nu er vi jo i en corontid - normalt ville jeg gå rundt og skubbe lidt til jer, så vi sørger for at blive lange i kroppen. Hav fornemmelsen af, at der er én, der trækker jer langsom og kærligt i håret. Mærk luften fylde kroppen, instuerer Helle Ottesen.

Gruset knaser under en gruppe cyklister, der triller forbi og en gruppe unge iført en medbragt højtaler passerer. Yogaholdet fortsætter roligt deres øvelser.

- Hvis der er en lyd, så er det bare en lyd. Giv slip på den. Det her er en god, lille øvelse at lave derhjemme, hvis vi lige skal give slip på for meget travlhed og hurtighed, fortsætter Helle Ottesen.

Lyden fra højtaleren fortoner sig og yogaholdet fortsætter koncentret, men Deres Udsendte lister væk. Og som det lyder på Facebook siden Beach Yoga, hvor man også kan tilmelde sig Helle Ottesens hold:

- Beach Yoga er for alle, uanset alder, skader, skavanker - her er plads til alle!