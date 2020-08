Send til din ven. X Artiklen: Afsked efter 46 år: - Hestene har været vores liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afsked efter 46 år: - Hestene har været vores liv

Ugeavisen Køge - 05. august 2020 kl. 11:10 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver skiftet hø i stalden og i båsene kigger hestene nysgerrigt efter ridecentrets direktør Claus Steen Hansen, mens vi kigger os omkring i den stald, der gennem 46 år har været hans arbejdsplads. Snart er den del af arbejdslivet dog slut: Efter et par år er det lykkedes Claus Steen Hansen og hans kone Jytte at sælge ridecentret. Overtagelse pr. 1. august 2020.

Jytte og Claus Hansen har været på Hjørnely med deres heste i 46 år og har været indehavere i 39. De vil fortsætte deres trailercenter og stadig sælge staldinventar fra butikken på Hestehavevej 35 i Ejby, hvor de også har lager. Men arbejdstimerne bliver betydeligt færre, når de 20 heste ikke længere skal fordres, rides og plejes.

- Min kone har de seneste fem års tid ønsket det, men jeg har ikke været klar. Det er jeg nu. Det seneste års tid har jeg kunnet mærke, at det har ærgret mig at der er en masse ting, vi må sige nej til. Hestene har altid kommet først. Hvis vi skulle ud, kunne det først ske, når hestene var fodret. Og folk kom jo forbi på alle mulige tidspunkter - de vidste, at vi var her. Jeg har været helt ligeglad om klokken var seks om morgenen eller 23 om aftenen. Det har været en livsstil - det har handlet om hestene døgnet rundt. Det bliver en kæmpe forandring, fortæller Claus Steen Hansen.

Et eventyrligt liv

På væggen i kontoret hænger udklip, der dokumenterer et langt og ind imellem eventyrligt liv med heste. Med eksport af trailere til Thailand og en leverance til hoffet ved Kronprins Frederik og kronprinsesse Marys bryllup. Dertil en række hædersbevisninger - for eksempel en afskedshilsen i forbindelse med Claus Steen Hansens 70 års fødselsdag, hvor han i overensstemmelse med vedtægterne trådte af efter en årrække som distriktsformand for Dansk Rideforbunds distrikt tre - det gamle Roskilde Amt.

Arbejdslivet har bragt ham verden rundt på forretningsrejser og givet mange mindeværdige oplevelser - men også mange skader. Alvorlige skader og mange brækkede knogler.

- Min kone har altid reddet dressurridning og jeg har været springrytter. Men når man er lidt af en vovehals, risikerer man også at få skrammer. Jeg har brækket arme og ben mange gange og i 1999 fik jeg flækket mit bækken. Siden da har jeg ikke sprunget. Faktisk troede jeg, at jeg var blevet slået til "sprællemand". Da ambulancen kørte mig gennem Ejby, kunne jeg mærke bumpene i skuldrene, men der var ingen følelse i benene. Der var ingen forventning om, at jeg ville komme til at gå igen, men et halvt års tid senere var jeg tilbage i sadlen. Og min kone siger som amerikanerne: "Don't die yet - I have an order for you", griner Claus Steen Hansen.

En smertefuld rejse

En anden af de smertefulde oplevelser involverede en genstridig hest og en lang flyrejse.

- Det var to dage før, jeg skulle på en forretningsrejse til Japan. En af hestene havde været noget besværlig og jeg havde besluttet selv at ride den. Jeg vidste, at den ville forsøge at smide mig af, men jeg var fast besluttet på at blive på den. Det gjorde jeg også - men den kastede sig bagover, så den landede oven på mig. Jeg brækkede alle ribbenene, fortæller Claus Steen Hansen.

Mange andre - vel sagtens alle - ville have aflyst forretningsrejsen, men ikke Claus Steen Hansen. I stedet blev han omviklet med en særligt kraftig og støttende tape og begav sig ud på en ualmindelig hård flytur.

- Jeg måtte knibe en tåre undervejs, så ondt gjorde det. Men jeg var på arbejde og fik gennemført mine møder i Japan, fortæller han.

På et tidspunkt var han oppe på 225 rejsedage om året og han har i årenes løb formået at suge kulturel inspiration og nye ideer til sig fra turene til fjerne kontinenter. Ikke mindst den japanske tilgang til arbejdet fascinerer ham og han har da også omsat nogle principper til praktisk hverdag i Ejby.

- Japanerne siger: "Hvis du vil have ansvaret, så skal du også tage det fuldt og helt. Det kunne mange godt lære noget af. Og alting er i dag. Der er ikke noget "i morgen". Det er en nyttig tankegang, som hjalp mig, da jeg holdt op med at ryge. Du behøver kun at lade være med at ryge i dag. Det er mere overskueligt på den måde Japanerne lærte mig også, at det med at give og tage - det skal være i balance. og det behøver ikke at handle om penge. Giver du meget, skal du have meget, forklarer Claus Steen Hansen.

Formand med planer

Med fem børnebørn og en butik at drive, kommer ægteparret ikke til at ligge på sofaen dagen lang. Desuden er Claus Steen Hansen netop blevet genvalgt som formand for Ejby Vandværk for de næste tre år. Og han har masser af planer, som han har fået generalforsamlingens opbakning til gå videre med med.

- Ejby Vandværk skal have et blødgøringsanlæg. Vi vil gerne overtage Dalby Kimmerslev Vandværk og så vil vi ud af Vandsektorlovens økonomiske ramme, forklarer formanden ivrigt.

Fremtiden byder altså stadig på en aktiv tilværelse - men der vil være et savn.

- Altså - sådan en søndag morgen, hvor det eneste man kan høre er hestene, der står og tygger. Det er bare skønt, siger han og tilføjer:

- Jeg vil håbe, at de nye ejere får lige så store oplevelser, som vi har haft.