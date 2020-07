Line Nielsen (tv.) koordinerer de frivilliges arbejde under Køge Festuge. I år betyder aflysningen af festugen manglende indtægter til en lang række lokale foreninger.

Aflysning af Køge Festuge rammer foreninger på økonomien

Ugeavisen Køge - 14. juli 2020 kl. 12:56 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mange frivillige fra en række lokale foreninger er en central del af afviklingen af Køge Festuge hvert år, og Køge Festuge er omvendt et kærkomment bidrag til mange lokale foreningers økonomi, da de frivilliges arbejde belønnes med kontante bidrag til foreningernes aktiviteter.

Overskuddet til foreningerne svinger gerne mellem 200.000 og 300.000 kroner, og sidste år blev der ikke mindre end 350.000 kroner i overskud til fordeling mellem de foreninger, der lagde frivillig arbejdskraft i Køge Festuge. Derfor rammer aflysningen af Køge Festuge 2020 også det lokale foreningsliv økonomisk.

- Det er fedt hvert år at kunne sende alle de penge ud til det lokale foreningsliv. Det er penge, der bliver brugt til eksempelvis indkøb af redskaber, til ture og til afholdelse af stævner. Det må de desværre undvære i år, og vi er superkede af det fra Køge Festuges side, fordi de mister muligheder for at afholde nogle de aktiviteter, som de har planlagt, siger Line Nielsen, der er foreningsansvarlig for Køge Festuge.

Hun forklarer, at der hvert år er tale om omkring 3500 timers frivilligt arbejde, som foreningerne leverer arbejdskraft til under Køge Festuge.

16 lokale foreninger var med til at gennemføre Køge Festuge 2019. Mange foreninger er med hvert år, og en række af dem har været med lige siden starten for 15 år siden.

Mangler 40.000 kroner

En af de trofaste foreninger, der hvert år leverer arbejdskraft til Køge Festuge, er AIK 65 Strøbys fodboldafdeling. Her er Pernille Worm bestyrelsesmedlem og festugekoordinator, og hun forklarer, at den manglende indtjening fra Køge Festuge 2020 efterlader en udfordring med at finansiere mange aktiviteter for klubbens hold i årets løb.

AIK 65 Strøby lægger hvert år omkring 400 timers arbejde i Køge Festuge, og det gav sidste år omkring 40.000 kroner til fodboldafdelingens arbejde. Typisk giver pengene fra festugen mulighed for at tage til stævner med overnatning og til en række andre sociale aktiviteter i årets løb.

- Pengene går til stævner og andre sociale aktiviteter for holdene. Nu må vi i bestyrelsen se, hvad vi kan gøre i stedet, og vi kommer til at have stor fokus på, om vi eventuelt kan tjene penge andre steder. Alternativet er en meget høj egenbetaling på nogle aktiviteter, hvilket har den konsekvens, at nogle ikke kan deltage, eller alternativt færre aktiviteter for alle, forklarer Pernille Worm.

AIK 65 Strøbys frivillige har flere forskellige opgaver under Køge Festuge, hvor man blandt andet arbejder som VIP-vagter og slusevagter, og arbejdet medfører udover det økonomiske tilskud også en anden sidegevinst for foreningen. Der er nemlig et vigtigt socialt aspekt ved indsatsen under festugen, hvor fodboldafdelingen stiller med knap 70 frivillige hvert år, siger Pernille Worm.

- Jeg har været festugekoordinator for klubbnen i mange år og hver gang kommer vi hjem med en følelse af, at det har været superfedt at være med det. Det skaber et godt fællesskab mellem vores frivillige, som også gør det nemmere at få folk til at stille op til andre aktiviteter i klubben, fortæller hun om indsatsen, som altså også har en positiv sidegevinst for det sociale liv i klubben.

Dyk i indtægterne

Køge Dykkerklub oplever også et dyk i indtægterne i år på grund af festugens aflysning. Ifølge Henriette Hansen, der er festugekoordinator for dykkerklubben, plejer klubbens frivillige at tjene omkring 30.000 kroner til klubbens arbejde i forbindelse med Køge Festuge, hvor man plejer at have 30-40 frivillige i gang. Pengene bruges primært til udstyr som en ny gummibåd og udstyr til ungdomsholdene.

- Og så er der altid noget, der er i stykker i en dykkerklub, så vi er glade for de penge, vi tjener ved festugen, smiler Henriette Hansen, der tilføjer, at konsekvensen af årets aflysning kan blive, at nogle indkøb bliver udskudt.

Hun ser lige som Pernille Worm også en risiko for, at aflysningen kan gå ud over fællesskabet i klubben.

- Det er sjovt at være med til Køge Festuge. Vi har det altid hyggeligt, og det er fedt at være med til at få tingene til at lykkes sammen. Som dykkerklub er vi sjældent ude og dykke alle sammen samtidig. Vi samles i stedet til fester - og til festugen, siger Henriette Hansen.

Fakta

Sidste år deltog disse foreninger med frivilligt arbejde under Køge Festuge

Køge Bokseklub

E-Sport Køge Nord

AIK65 - STRØBY

Ejby Bordtennis Klub

Herfølge Gymnastikforening

Foreningen Broen-Køge

Haslev Amatør Bokse Klub

Køge Badminton Klub

Køge Dykker klub

Køge Kricket Klub

Køge Petanque Klub

Køge Skole Orkester

Køge Sports Motorklub

Odd Fellow Ordenen i Køge

Team Køge Volley

Køge Håndbold