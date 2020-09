Foto: Anders Ole Olsen

Afgået formand: - Jeg er meget skuffet

Ugeavisen Køge - 02. september 2020 kl. 06:18 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg føler mig skuffet. Meget skuffet, siger afgående formand for Køge Festuge Per Stenberg.

I april måned traf han beslutningen om at trække sig fra formandsposten og bestyrelsen efter et forløb, der efter Stenbergs vurdering ikke gav ham andre muligheder. Et hårdt slag efter ni års samarbejde.

- Jeg har haft et godt samarbejde med alle - derfor føler jeg mig også slagtet, når bestyrelsen sagde: "Træk dig eller vi smider dig ud". Jeg fik ikke engang mulighed for at drøfte situationen med dem, fortæller Per Stenberg.

Den konstituerede formand Per "Bimmer" Henriksen fortæller Ugeavisen Køge, at bestyrelsen udelukkende bad Stenberg trække sig fra formandsposten. Ikke fra bestyrelsen. Men det var ikke en mulighed at blive i bestyrelsen, mener Stenberg.

- Bestyrelsen havde ikke tillid til mig - hvordan fanden skal jeg så kunne sidde i bestyrelsen. Det kan jeg ikke se, siger han.

"Rygende borde" Bestyrelsen opfordrede i foråret Per Stenberg om at trække sig fra formandsposten efter et forløb, hvor Stenberg havde arbejdet ihærdigt for, at kommunen oprettede en stilling som eventmanager. Han satsede selv på at blive valgt til stillingen, men kommunen valgte ikke at indkalde ham til samtale. Bestyrelsen i Køge Festuge mente, at forløbet skadede samarbejdet mellem kommunen og festugen og bad på den baggrund Stenberg trække sig. Stenbergs henvendelser til kommunen om stillingen som eventmananager skabte problemer for festugen var bestyrelsens synspunkt.

- De siger til mig, at der er rygende borde på kommunen og at det ikke gik med mig som formand, når det er formanden, der forhandler med kommunen. Men hvis jeg skal begrænses i, hvad jeg kan sige som privatperson, så skal jeg ikke være en del af Køge Festuge, konstaterer Per Stenberg.

De bedste ønsker Efter ikke at være indkaldt til samtale om stillingen som eventmanager valgte han - forgæves - at skrive personligt til borgmester Marie Stærke. Borgmesteren har intet med ansættelsen af eventmanageren at gøre, fik han oplyst. Konsekvensen af forløbet er nu, at Per Stenberg efter ni år som formand for Køge Festuge har mistet den titel. Desuden står han uden arbejde.

- Det er jo rimeligt, hvis kommunen har fundet en eller flere bedre kandidater. Det må de jo have gjort. Men jeg synes godt, de kunne have givet mig det skulderklap at indkalde mig til en samtale, synes Per Stenberg.

Trods den triste afslutning på formandsperioden, ønsker han Køge Festuge alt det bedste.

- Jeg håber, der kommer en rigtig god festuge og jeg er spændt på, hvem der bliver den nye formand på den ekstraordinære generalforsamling. Den skal de jo indkalde til, hvis de skal følge vedtægterne, fastslår den nu tidligere formand.