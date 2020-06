Casper Helvig Larsen (tv.) og Janus Meier th.) afsluttede deres studentereksamen med et 12-tal i et projekt om solcellepaneler.

Årets første HTX studenter i Køge

Casper Helvig Larsen, 18 år og Janus Meier, 18 år er HTX Køges allerførste studenter ved EUC Sjælland. De spændte familiemedlemmer stod klar til at modtage de to studenter, da de kom ud af eksamenslokalet.

Casper, der har læst på linien Mat/Fys og Janus, der har læst på linien Mat/Pro (programmering) lavede deres afsluttende eksamensprojekt sammen i faget Udvikling og Produktion.

- Vi har sammen udviklet et solcellepanel, der følger solens gang på himlen automatisk. Projektet involverer en lang rapport og en modelform over solcellepanelet. Det har været superspændende. Faget følger mine interesser, og det er fedt at gå så meget i dybden med det faglige og bruge en masse tid på det, siger Casper.

Nu skal både Casper og Janus videre ud i livet hver deres vej og opleve nye sider af tilværelsen. Fælles for dem begge er at de tager et sabbatår inden de påbegynder et studie.

- Jeg skal i Livgarden. Det gør jeg for at lære mig selv at kende, få nye venner og det er godt for mit CV. Jeg tror virkelig, man kan lære meget omkring samarbejde med andre mennesker i Livgarden, og det kan jeg bruge videre i mit studie, siger Casper.

Janus glæder sig også til de nye veje, der åbner sig:

- Jeg tager et break fra skolen, tjener nogle penge, og bliver lidt mere afklaret med det fag jeg vil læse. Det bliver dog en ingeniøruddannelse.

Faglig og social gevinst

- Jeg synes, jeg er blevet forberedt rigtigt godt til at læse en videregående uddannelse. Mange af de fag, der matcher mine interesser har været en del af mit studie her - de meget matematiske og naturvidenskabelige orienterede fag, siger Casper.

Netop den overbevisning deler han med Janus: - Det faglige har været rigtigt fint, og jeg føler, jeg er blevet udfordret på den helt rigtige måde. Jeg kan helt sikkert anbefale det, hvis man er til naturvidenskab.

En anden vigtig og dejlig oplevelse som gymnasieelev ved HTX Køge, er ifølge Casper og Janus det sociale liv og det åbne miljø.

- Skolen er lille, så det et stærkt fællesskab på tværs af årgange, hvor man snakker med alle. Det har været det allerbedste, siger Janus.