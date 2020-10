Artiklen: Åbner i Køge: En lille butik med et stort udvalg

En lille butik er åbnet på Sygehusvej i Køge, men selv om rammerne er små, så er udvalget enormt inden for de tre nicheområder, som butikken rummer.

I 'En lille butik' kan kunderne nemlig for eksempel gå på jagt i et enormt udvalg af LP-plader - omkring 20.000 af slagsen - og man finder også et af de mest omfattende udvalg af antik russisk og tysk julepynt i butikslokalerne, som Trine og Paul Johansson har indrettet i en del af deres hjem på Sygehusvej 28.