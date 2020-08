Send til din ven. X Artiklen: Åben træning på Fodbold Fitness-holdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åben træning på Fodbold Fitness-holdet

Ugeavisen Køge - 30. august 2020 kl. 09:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- På vores fodbold fitnesshold er det hverken en forudsætning, at du har fodbolderfaring eller indkøber noget specielt udstyr. Det primære formål er hverken at vinde kampe eller deltage i turneringer, men i stedet at samle kvinder til en sund, sjov og social træning.

Sådan lyder det om Fodbold fitness for kvinder i Herfølge Boldklub, og onsdag 2. september er der mulighed for at få en prøvetræning på holdet.

- Klokken 19.30, kan man møde op i gården ved Herfølge Boldklubs cafeteria, hvorefter vi i samlet flok går til fodboldbanen. Kom i udendørs træningstøj og sko samt husk vand, en liggemåtte - og tag det gode humør med, lyder opfordringen.

Fodbold Fitness er et træningskoncept under 'Bevæg dig for livet', som blandt andet har til formål at få flere voksne motionister ind som medlemmer i landets fodboldklubber, og det er Fodbold Fitness med til, fordi det henvender sig til en helt ny målgruppe af kvinder, som ikke traditionelt er fodboldspillere.

- For Herfølge Boldklub er det vigtigt, at vi har noget at tilbyde alle, der har lyst til at spille, træne og lege - lige fra vores helt små børn til vores veteraner - uanset niveau. Vores fodboldfitnesshold har kørt et par år, og det er stadig populært for både mænd og kvinder, siger Herfølge Boldklubs formand, Jannik Rose Jakobsen.

- Vi er efterhånden en fast gruppe, der mødes hver onsdag. Vi laver alle former for fitness - lige fra yoga og løb til core-træning - og så slutter vi selvfølgelig af med lidt fodbold. Vi har plads til alle, der synes, at det er sjovt at bevæge sig og prøve sine egne grænser af, siger Peter Jepsen, den ene del af trænerduoen, og suppleres af holdets anden træner, Xenia Jepsen: - Det er absolut ikke nødvendigt at være verdensmester til fodbold eller i super form - det skal vi nok hjælpe med, så længe man har lysten.

Michelle Tofteng, der spiller med på Herfølge Boldklubs fodbold fitnesshold, fortæller lidt om sammenholdet og træningen: - Egentlig er vi rigtig forskellige kvinder på holdet - både aldersmæssigt og motionsmæssigt - men det sammenhold, der lynhurtigt er opstået, er rigtig godt. Det med at man kan nå at lægge børnene i seng og køre til træning bagefter, hvor man både kan dyrke motion på det niveau, man formår, og samtidig få verdenssituationen på plads, er guld værd.