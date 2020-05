Se billedserie Berlinda og Børge Løve har gennemrenoveret Centralhotellet siden de overtog det for syv år siden. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

100 års jubilæum: Fra værtshus til moderne hotel

Ugeavisen Køge - 14. maj 2020

100 års fødselsdag - Nu er vi kommer godt igennem de første 100 år - og vi har skabt et godt brohovede for de næste 100 år. Hvis byrådet vil have et lille hyggeligt hotel i byens centrum, tror jeg stadig her er et hotel om 100 år.

Ordene er hoteldirektør Børge Løves. Sammen med sin kone belinda overtog han driften af det hyggelige hotel i Vestergade for syv år siden. De to havde set frem til at fejre 100 års dagen sammen med gæsterne, men de planer har coronavirussen sat en effektiv stopper for. Og en præcis dato for fødselsdagen findes faktisk heller ikke, forklarer Børge Løve.

- Vi ved, at ølhandler Poul Andersen købte ejendommen af Kirsten Marie terkelsen og hendes søster Josefine kristine Neumann i 1918. Han ejede det indtil 1924 og i en periode udlejede han forhuset til instrumenthandler August Petersen. Hvornår Poul Andersen begynder at drive gæstgiveri på første sal ved vi ikke præcist, men vi har valgt at sætte fødselsdagen for hoteldriften til 1. maj 1920, fortæller hoteldirektøren.

Få ejere

Oplysninger fra Køge Arkiverne og udgivelsen "Historien bag navnet" viser, at hoteldriften og ejerskabet har været meget stabilt gennem de 100 år: Kun fire gange har ejendommen skiftet ejer, mens anvendelsen af lokalerne har skiftet fra blandt andet sæbeudsalg, tømrerværksted, pensionat og værtshus til dagens velkendte, moderne hotel og cafe.

Den lokalt kendte antikvitetshandler Eckhardt Druse ejede Vestergade 1-3 helt fra 1922, indtil han i 1962 testamenterede dem til Køge Kommune på den betingelse, at overskud af ejendomsdriften skal tilfalde Køge Gymnasium. Sådan er det den dag i dag. I årenes løb ændrede bygningen karakter. Eksempelvis havde fru Louise Druse i 1920'erne sæbeudsalg i stueetagen og i 1929 fik Ida og Peter Sivertsen bevilling til at drive restaurant og etablerede "Centralcafeen" med udlejning af værelser for seks kroner pr. uge inklusiv pension, fremgår det af "Historien bag navnet".

Den Blå Negl

Efter anden Verdenskrig overtog Aksel og Jenny Johnsen den nedslidte forretning og under en nødtørftig renovering fik etablissementet ved en tilfældighed tilnavnet "Den blå negl", da tjener Hans Kjeldstrup mødte på arbejde med en blå-sort negl efter maling af facaden.

Navnet hang ved og blev hurtigt slet og ret til "Neglen" i folkemunde. Blandt stamkunder som "Panikken", "Skyllen", "Tobakken" og "Piraten" blev Aksel Johnsen konsekvent omtalt som "Neglefar". En hård negl, der var fast besluttet på at overtage ejendommen fra Eckhardt Druse, fortæller Børge Løve.

- Til sidst gav Druse sig og underskrev en forkøsret til Aksel Johnsen, men så opførte "Neglefar" sig så dårligt, at Druse besluttede sig for at forære ejendommen til Køge Kommune på betingelse af, at han kunne blive boende i baghuset og at overskuddet af driften skulle gå til Køge Gymnasium.

"Lille D'Angleterre"

Den 7. juni 1970 tiltrådte Per Sivertsen stillingen som tjener på centralhotellet og det blev hurtigt klart, at han og hans kone Lis skulle overtage hotellet. Hotellet fik navnet "Centralhotellet" i 1975 og ti år senere blev Lis og Peter Sivertsen det nye værtspar. Per Sivertsen var grundlægger Peter Sivertsenms nevø og parret fortsatte renoveringen af hotellets 14 værelser og udviklingen mod et mere moderne udtryk, som også blev fulgt op af Finn og Eva Madsen. Værtsparret fra 2006 til 2013 førte hotellet med en ambitioner om at skabe et pænenere sted, fortæller Børge Løve.

- Det var med hvide duge på bordene og et mål om at skabe "et lille D'Angleterre". Men det er jo lidt svært, når der stadig råbes over billardbordet i baglokalet, husker han.

En særlig atmosfære

Der var stadig en del at gøre, da Belinda og Børge Løve 1. maj 2013 fik nøglerne til hotellet. Men med årene har hel hotellet fået en kærlig hånd. Hoteldirektøren har hænderne godt skruet på og har selv stået for en stor del af arbejdet.

- I dag skal vi sådan set bare vedligeholde hotellet. Det er da meget sejt af sådan et lille hotel at overleve i 100 år. mange andre hoteller i byen er lukket i løbet af årene, konstaterer en tilfreds Børge Løve.

- Vi er jo et lille og centralt hotel. Vi har ikke de faciliteter, som nogle af de større hoteller har, men vi har til gengæld noget, som de ikke kan tilbyde. En særlig atmosfære og vores placering lige midt i byen, påpeger Belinda Løve.

Parret havde selvfølgelig helst fejret 100 års jubilæum under bedre forhold - planer om henholdsvis overnatning og buffet for 100 kroner er foreløbig lagt i skuffen, men de to holder trods alt humøret højt og glæder sig til igen at byde håndværkere, forretningsfolk og turister velkommen i de hyggelige rammer.

- Jeg plejer at sige, at når vores svaler vender tilbage ud for værelse nummer 17 omkring 1. maj, så er det et tegn på, at vi går mod gode tider. Og sådan er det også i år. vi bliver nødt til at se lidt lyst på det, mener hoteldirektøren.