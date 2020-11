Skotlands Sturgeon: Vi vil have en folkeafstemning snart

Skotterne stemmer sig måske ud af Storbritannien efter brexit.

En folkeafstemning om skotsk uafhængighed bør finde sted i den næste skotske parlamentsperiode, som indledes næste år. Det siger den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon.

Sturgeon, som er leder af Det Skotske Nationalparti, siger til BBC, at der er ”en række forskellige grunde til, at en folkeafstemning bør finde sted i den første del af den næste parlamentsperiode”.

Hvis der holdes endnu en folkeafstemning om skotsk uafhængighed, og skotterne stemmer for løsrivelse, så vil det være det største chok for Storbritannien siden Irland opnåede uafhængighed for 100 år siden.

Udmeldingen fra Sturgeon kommer, på et tidspunkt hvor den konservative britiske regering under premierminister Boris Johnson er trængt af usikkerheden omkring følgerne af brexit.

Sturgeon har mange gange sagt, at et flertal af skotterne er EU-tilhængere, og at de med brexit trækkes ud af EU mod deres vilje. Hun henviser til, at 62 procent af skotterne ved folkeafstemningen om EU i 2016 stemte for at blive i unionen.

Ved en folkeafstemning om uafhængighed i 2014 stemte skotterne for at blive i Storbritannien med et flertal på 55 procent for og 45 procent imod. Men både brexit og den britiske regerings håndtering af covid-19 krisen har styrket uafhængighedsbevægelsen blandt skotterne.

De seneste 14 meningsmålinger har ifølge BBC vist, at et flertal af skotterne i dag støtter uafhængighed.

Målingerne viser, at der er et flertal for uafhængighed på mellem 51 og 59 procent. I årene 2017-2019 var et flertal imod et brud med Storbritannien.

Sturgeons parti står til at gå markant frem ved Skotlands parlamentsvalg i maj. En stor sejr til uafhængighedspartiet og dermed støtte til kravet om endnu en folkeafstemning kan blive en vanskelig udfordring at håndtere for Johnson-regeringen.

/ritzau/