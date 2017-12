Se billedserie Havøredhunnen slå kraftige slag med halen for at dække æggene. Foto: Ivan Ingemansen

Send til din ven. X Artiklen: Ørredernes fascinerende færd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ørredernes fascinerende færd

Ud i naturen - 08. december 2017 kl. 11:50 Af Ivan Ingemansen, pensionist og naturguide Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havørrederne gyder fra oktober til februar. Efter nogle år i havet vender ørrederne tilbage til det vandløb, hvori de er klækket.

Skal de op for at gyde i de mindre vandløb, med lille vandføring, står de ude i havet og venter på, at det regner så meget, at der kommer vand nok i vandløbet til, at de kan gå op i det. Strømfald forcerer de ved at springe over dem. På vej op i vandløbet står de ofte i dybere høller og samler kræfter til det videre forløb.

Hunfisken finder et sted med stærk strøm og med en bund af småsten eller grus. Her graver hun en gydegrube ved at lægge sig på siden og slå kraftigt med halefinnen.

Når hunnen er klar til at gyde, kommer hannen og spreder sin sæd ud over de æg, som hunnen lægger. Efterfølgende dækker hunnen gydegruben til med grus og sten ved slå nogle kraftige slag med halen. Efter ørredernes leg står de ofte udmattede inde langs bredden, inden de igen søger tilbage til havet.

Gydepladserne kan ofte kendes på, at småstenene i bækken er lyse på gydebanken, idet de ellers algebeklædte småsten er blevet vendt om. Det er vigtigt, at gydegruppen består af sten eller grus, da vandet gerne skulle kunne passere gennem materialet i gydegruben, så æggene får tilført frisk vand og ilt. Når vandtemperaturen er rigtig, klækkes æggene i april-maj.

De små ørredunger bliver det første år omkring fem til 10 centimeter. De bliver i bækken i et par år, inden de trækker ud til havet for at vokse sig store. Herude kan de blive op til en meter lang og veje op til 15 kilo. De lever af små krebsdyr, som rejer, tanglopper og forskellige småfisk. Man regner med at kun cirka en procent af ørredynglen bliver gamle nok til at svømme fra bækken og ud i havet.

Ørreder i Mallings Kløft Havørrederne er en fortrinlig spisefisk, og derfor også et meget eftertragtet bytte for lystfiskerne lang vore kyster. Mit foretrukne vandløb til iagttagelse af ørredernes gydning, er Mallings Kløft med udløb i Storstrømmen. Her har jeg ofte set havørrederne gå op.

For at opleve noget spændende i naturen, kræver det for det første, at man kommer i naturen. Derefter kræver det en del tålmodighed, og sidst men ikke mindst også en del held.

Og heldig det var jeg da jeg engang gik en tur i Kløften. På vej over bækken observerede jeg pludselig to havørreder, der stod i bækken ikke mere end tre meter fra mig. De var så optaget af at sætte den næste generation af havørreder i verden, at de ikke ænsede mig. I cirka en halv time kunne jeg stå og iagttage deres leg i den lavvandede bæk, og filme dem. Filmen ligger på bloggen Ivans Natur.