Borgmester Michael Ziegler vil ikke kommentere på kritikken men kun forholde sig overordnet til problemet. Foto: Thomas Olsen

Ziegler svarer på kritik af ældrepleje: Der kan ske fejl

Taastrup - 24. maj 2018 kl. 10:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup Kommune har valgt, at det skal være borgmester Michael Ziegler (K), der skal svare på Marianne Johansens kritik af den kommunale ældrepleje.

Borgmestren har læst Marianne Johansens oplevelse af den hjælp, som hendes forældre har modtaget i et halvt års tid fra den kommunale hjemmepleje i Høje- aastrup.

Her følger Michael Zieglers svar på artiklen om Marianne Johansens oplevelse som pårørende:

»Det skal være godt at blive ældre i Høje-Taastrup Kommune. Derfor gør det indtryk på mig, når jeg hører fra borgere, der oplever det modsatte, som man kan læse om i dagens avis. Jeg skal dog understrege, at jeg ikke har mulighed for at kommentere på den konkrete sag, og derfor er mit svar mere overordnet.

Ældreplejen skal altid tage udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. Det er kommunens opgave at beslutte, hvor meget hjælp den enkelte borger skal have ud fra borgerens behov og ønsker. Selve tilrettelæggelsen af plejen sker sammen med borgeren og tager hensyn til, at borgerens behov ofte ændrer sig fra dag til dag. Andre sundhedsfaglige personer, som for eksempel egen læge, hospitalslæger og psykiatrikere har ikke mulighed for at bestille, beslutte omfang eller udmåle hvor meget hjælp kommunen skal levere. Det er som sagt en opgave, som kommunens fagfolk står for.

Marianne Johansen beskriver, hvordan hendes forældre flere gange blev ringet op i stedet for at få besøg. Årsagen i det konkrete tilfælde kan jeg ikke udtale mig om, men når hjemmeplejen vælger at ringe til en borger, er det ud fra en vurdering af, hvad der er aftalt med borgeren. Der er stor forskel på, hvad man som borger har brug for hjælp til den ene dag, og hvad man kan have energi til at klare selv den næste, og vil samtidigt måske helst være fri for at blive forstyrret af hjemmeplejen.

Det er altid en individuel vurderingssag, hvad der er brug for, og derfor kan der af og til ske fejl. Når det sker, er det vigtigt, at vi taler om det, så vi kan rette op og bruge det til at blive endnu bedre.

Artiklen beskriver desuden Marianne Johansens frustration over, at hendes forældre ikke kom ofte nok i bad. De fleste kan nok sætte sig ind i den overvindelse, det kan være pludseligt at skulle tage imod hjælp til personlig hygiejne. Det skal altid foregå i respekt for borgerens ønsker og grænser, og nogle gange kan det desværre tage tid af finde den helt rigtige måde at etablere den tillid, det kræver for at borgeren er tryg ved denne situation. Men i sidste ende er det altid ens eget valg, om man vil i bad, uanset om man har brug for hjælp til det eller ej.

Jeg har som borgmester respekt for Mariannes Johansens oplevelse af, at situationen omkring hjemmeplejens indsatser har været utilstrækkelig.

Når det er sagt, skal der ikke herske tvivl om, at vi i kommunen bruger sådanne hændelser til at lære af, hvilket vi også gør konkret i denne sag. Vi har mange grunde til at være stolte af vores hjemmepleje i Høje-Taastrup, og vil rigtig gerne fortælle mere om hjemmeplejen.«