Et forslag om en lokal arbejdstidsaftale for lærerne i Høje-Taastrup er på tirsdagens dagsorden for byrådet, hvor borgmester Michael Ziegler (K) sidder for bordenden. Foto: Lars Skov

Ziegler skal igen diskutere lokal arbejdstidsaftale for lærerne

Taastrup - 14. maj 2018 kl. 13:32 Af Stina Felby Egerup

Michael Ziegler (K) må igen lægge arm med spørgsmålet om en lokal arbejdstidsaftale for lærerne, når byrådets 21 politikere tirsdag sætter sig i stolene i byrådsalen i Høje-Taastrup.

Her har Socialdemokratiet og Enhedslisten nemlig stillet forslag om, at kommunen skal tage initiativ til en sådan aftale, »som sikrer det bedst mulige udgangspunkt for, at lærerne kan skabe trivsel og læring for kommunens børn«, lyder det i forslaget

Forslaget kommer på baggrund af den nyligt indgåede overenskomstaftale mellem KL og lærerne, hvor borgmester Michael Ziegler (K) som bekendt var chefforhandler for KL.

Overenskomstaftalen inderholder en mulighed for at indgå lokale aftaler, og i det lys vil Socialdemokraterne og Enhedslisten gerne lave en lokal arbejdstidsaftale i samarbejde med lærerne.

»I Høje-Taastrup er fastholdelse og rekruttering af lærere en helt central udfordring, og her er løn og arbejdsmiljø vigtige parametre, som Høje-Taastrup Kommune bliver målt på. En god lokalaftale vil være en styrke for kommunen ift. at rekruttere kvalificerede lærere, hvor vi ellers vil stå svagt ift. 72 kommuner, som har indgået lokalaftaler,« lyder det blandt andet fra de to partier.

»Vi tror også, at den motivation og arbejdsglæde, det kan give at have aftalevilkår, vil smitte af på undervisningen. Derfor giver det god mening både for kommunen og for medarbejderne med en lokal arbejdstidsaftale«, lyder det videre.

Borgmester Michael Ziegler har dog tidligere meldt ud i et interview med Folkeskolen.dk, at man nok ikke kommer til at se en lokal arbejdstidsaftale i Høje-Taastrup det næste halvandet års tid.

- Set med mine øjne er hele ideen med det her (kommissionen, der skal undersøge lærernes arbejdsforhold og komme med forslag til nye arbejdstidsregler, red.), at der vil komme noget ud af det, som kan levere et stærkt input og stærke anbefalinger til de forhandlinger, vi skal have umiddelbart efter. Det er jo noget, vi vil få om halvandet år. Så jeg synes ikke nødvendigvis, at det vil være smart at lave nye lokale arbejdstidsaftaler i Høje-Taastrup, inden kommissionen kommer med sine anbefalinger, siger Michael Ziegler til Folkeskolen.dk.

Kommissionens arbejde skal være afsluttet inden for halvandet år ved udgangen af 2019.

Byrådet i Høje-Taastrup skal tage stilling til forslaget om en lokal arbejdstidsaftale tirsdag den 15. maj 2018.