Ziegler sikrer en bred konstituering: S og EL er med

Dansk Folkepartis Lars Prier bliver 1. viceborgmester og fortsætter som formand for Teknisk Udvalg, mens nyvalgte Esat Sentürk (R) får posten som formand for Socialudvalget.

Merete Scheelsbeck (K) fortsætter som formand for Fritids- og Kulturudvalget og bliver derudover 2. viceborgmester, mens Kurt Scheelsbeck (K) fortsætter som formand for Institutions- og Skoleudvalget.

Ældre- og Sundhedsudvalget får nyvalgte Helle Koch (K) som formand, mens Steffen Mølgaard Hansen (K) bliver formand for Arbejdsmarkedsudvalget og for det særlige Uddannelse Til Alle-udvalg.

- Jeg vil gerne være borgmester for hele kommunen, og så kan man ikke overse en stor opposition. Det er også en måde at række hånden ud til et fortsat godt samarbejde med de to partier, for jeg vil gerne samarbejde med dem, som vil samarbejde med mig, siger Michael Ziegler.